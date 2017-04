Ed Sheeran heeft geen trukendoos nodig

Maar Sheeran had geen trukendoos nodig, geen dansers, geen indrukwekkende special effects. Hij kon het zelfs af zonder band. Met alleen zijn gitaar en een 'loop station', een apparaat waarop hij steeds voorafgaand aan een nummer een muziekfragment inspeelde dat vervolgens onder de song doorliep, zette Sheeran een volwaardig geluid neer.

En toch wist de 26-jarige Brit de duizenden fans in een uitverkocht huis heel blij te maken. Hoe? Met twee dingen: zijn persoonlijkheid en zijn liedjes. De zanger is hard op weg de mannelijke tegenhanger van Adele te worden. Is zij het buurmeisje met de gouden stem, dan is hij de zo gewoon gebleven buurjongen die liedjes kan schrijven die miljoenen mensen leuk vinden.

Hij mag inmiddels vele verkooprecords gebroken hebben, hij voelde zich niet te goed om zich letterlijk in het zweet te werken voor zijn publiek

Keurig op tijd trad hij aan in Amsterdam en wond met zijn innemende persoonlijkheid de fans moeiteloos om zijn vinger. Zijn guitige hoofd onder zijn inmiddels beroemde rode haardos stond steevast op glunderen. En hij mag inmiddels vele verkooprecords gebroken hebben, hij voelde zich niet te goed om zich letterlijk in het zweet te werken voor zijn publiek.

Maar het zijn natuurlijk in eerste instantie de liedjes die een internationale ster van hem hebben gemaakt. Bij het eerste van twee uitverkochte Amsterdamse concerten viel op dat de songs precies zo klonken als op de plaat. Sheeran bracht geen muzikale verrassingen en hoogstandjes, waardoor de nummers live dezelfde makkes en sterke punten hadden als op de plaat. Zo bleken de veelal cliché-matige ballads het minst sterke deel van zijn oeuvre. Alleen 'How Would You Feel (Paean)' wist hieraan te ontsnappen door een indringende livevertolking waarbij de Engelsman zijn gehoor wist mee te nemen in zijn belevingswereld.

Hoe hij een wandelende hitmachine is geworden, onderstreepte de zanger echter vooral met zijn up tempo-songs. In Ziggo Dome waren het catchy nummers als 'Happier' en 'Galway Girl' die er met hun trefzekere melodieën en aanstekelijke meezing-refreinen voor zorgden dat je al snel net zo zat te glunderen als Sheeran zelf.

