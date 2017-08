Echte liefde is een bizar toeval

Twee geliefden met verschillende familieachtergronden. Sinds Shakespeare's Romeo en Juliet schijnt dat voor problemen te zorgen, maar Ate de Jong geeft daar in zijn Engelstalige en grotendeels autobiografische liefdesverhaal gelukkig een andere draai aan. Al kan hij de neiging om er een drama van te maken in de eerste helft niet bedwingen.

De Jong wilde de hele au­to­bi­o­gra­fi­sche geschiedenis vertellen

Vida heeft een Joodse achtergrond en is cultureel onderlegd, Arthur is de jongste telg van een oud arbeidersgeslacht met een lange traditie in de lokale staalindustrie. Meestal vrijen ze, op de bank of andere meubelstukken of op het dak van het appartement dat Vida's vader voor haar heeft gekocht. Maar soms moeten ze het paradijs verlaten. Zeker nu Arthur voor het eerst bij Vida's ouders langsgaat om zich te laten kastijden door moeders venijnige observaties.

Het boeit allemaal nauwelijks omdat het verhaal al zo vaak verteld is. Er wordt goed geacteerd, de camera heeft oog voor detail, en De Jong bewijst dat hij prima thuis is in het genre, maar emotioneel blijft het op afstand: jongen, meisje, seks op en onder meubels, problemen. Je kunt de plot op elke rekenmachine uitrekenen. Dat verandert gelukkig in de tweede helft, wanneer het verhaal ineens een heel andere kant opgaat, dankzij een bizar toeval dat hier niet genoemd hoeft te worden.

De Jong wilde de hele autobiografische geschiedenis vertellen. Dus hij kon moeilijk beginnen met wat er in de tweede helft gebeurt. Toch wordt de film dan pas komisch en ontroerend. Als sprake blijkt van echte liefde.

