Echte filmsterren zijn in ‘Dix Pour Cent’ slechts figuranten

Monica Bellucci is al zes dagen vrijgezel en zoekt iets te geforceerd naar een man die zelf zijn vuilnis buitenzet. Isabelle Huppert speelt drie rollen op dezelfde avond, terwijl dat van haar Amerikaanse contract niet mag, en een jonge Duitse regisseur doet net of Isabelle Adjani een beginneling is: er gaat altijd wel iets mis met de acteurs van ASK, het fictieve Parijse agentschap voor film­acteurs in de Netflix-serie ‘Dix Pour Cent’.

Monica en de Isabelle’s spelen zichzelf, en ze hebben er duidelijk lol in. Toch is de serie meer dan een luchtig kijkje achter de schermen van de filmwereld. Dix Pour Cent draait om het gedoe rondom die sterren en dat speelt zich vooral af op het kantoor van ASK in het centrum van Parijs. De titel slaat op de 10 procent die ASK-agenten, de impresario’s, krijgen van het loon van hun acteur. ASK staat voor Agence Samuel Kerr, de oprichter en baas van het bureau. Hij overlijdt in de eerste aflevering na het inslikken van een wesp op vakantie in Rio.

De sterren spelen een pastiche op hun alledaagse werkelijkheid, op de absurditeit en eenzaamheid van beroemdheid

Vervolgens moeten de vier agenten op zoek naar een nieuwe baas, en tegelijkertijd jongleren ze met tegenvallers, lastige persoonlijkheden en het grote geld van de filmwereld. In Dix Pour Cent wordt niemand vermoord, er is geen geweld, de personages hebben geen bovennatuurlijke krachten. De filmsterren zijn figurant, de agenten dragen al drie seizoenen het verhaal, er schijnt nog één laatste seizoen in de maak te zijn.

Balans De serie weet fijn te balanceren tussen comedy en drama. Het gaat over Matthias, de senior agent met huwelijksproblemen en een buitenechtelijke dochter die plotseling opduikt, en die koste wat kost zijn imago van stijlvolle Parijzenaar probeert vol te houden. Arlette, de wijze gepensioneerde dame met doorrookte stem die met haar schoothondje ­Jean Gabin (vernoemd naar een oude filmster) de jonge generatie de roddels en hoogtepunten van de Franse filmgeschiedenis bijbrengt. Gabriel, de scooterrijdende dertiger, die de slagroomspuit aan zijn mond zet en zich te pas en te onpas het hoofd op hol laat brengen door mooie vrouwen. En tot slot de prachtig gespeelde Andréa, een kordate agente die óók op mooie vrouwen valt. Elke agent heeft een assistent, twintigers met ieder ook zo hun problemen – wie mag er bijvoorbeeld mee naar Cannes, wie maakt er de meeste kans om de junior-agent­vacature te vervullen, wie heeft een relatie met een van de senior agenten?

Mad Men-light Dix Pour Cent zou je de light-versie van ‘Mad Men’ kunnen noemen, al gaat het hier niet over advertenties, maar over de filmwereld, en speelt de serie in het nu. Dat laatste maakt het extra vermakelijk, want de sterren in de serie zijn écht, en spelen met hun zogenaamde agenten een pastiche op hun alledaagse werkelijkheid, op de absurditeit en eenzaamheid van beroemdheid. Als vanzelfsprekend tippen de makers ook hedendaagse onderwerpen aan: ongewenste intimiteiten en racisme op de filmset, de maatschappelijke acceptatie van homoseksuelen met een kinderwens. Nergens wordt de serie té zwaar, daar is het te veel een komedie voor. Franse ­humor is soms lastig te volgen voor Nederlanders, maar hier is een fijne dosis zelfspot in verwerkt. Heerlijk vermaak met Parijs op de achtergrond, prettige chaos die altijd weer op z’n pootjes terechtkomt en geliefden die elkaar na drie seizoenen nog niet tutoyeren tijdens het zoenen. Dix Pour Cent is te zien op Netflix.