Echt vilein of gevaarlijk worden de grappen van Peter Pannekoek niet

Mag ik even ademhalen? Tijdens de woordenwaterval die Peter Pannekoek over zijn publiek uitstort, wil je soms even uitzoomen, spiegelen en nadenken over wat je zelf vindt van zijn gedachten. Die ruimte krijg je niet. In Pannekoeks tweede theaterprogramma voel je zijn oorsprong als standup-comedian (Comedy Train) en tv-comedian ('De Wereld Draait Door', 'Dit was het nieuws').

In ongeveer elke zin zit een grap, waardoor de snelle voorstelling overweldigt. Het zijn goeie grappen en hij schuwt zwaardere onderwerpen niet: de veranderende machtsverdeling tussen mannen en vrouwen bijvoorbeeld. Het pikante detail daarbij dat zijn regisseur (Ruut Weissman) vorig jaar werd beschuldigd in het kader van #MeToo, legt hij ook op tafel, met zijn eigen dilemma. Kon hij Weissman wel houden, terwijl hij hem een goede regisseur vond en ze vrienden waren?

Zijn gepassioneerde uitspraken doen vermoeden dat hij meer diepgang heeft

Pannekoek houdt ervan om grappen op de rand te maken - wel jammer dat hij dat ook letterlijk zegt, alsof hij zich verontschuldigt. Soms hebben zijn grappen inderdaad iets lugubers of onaangenaams: dat je vriendin beter dood kan gaan als je het uit wilt maken omdat dat ongemakkelijke gesprekken scheelt. Dat vrouwen zo gierig zijn dat ze tweedehands tampons zouden willen gebruiken. En dat gendertransitie ook kan doorslaan: dat een dier in een mensenlichaam omgebouwd wil worden, waardoor we naast genderneutrale wc's ook kattenbakken in schouwburgen krijgen.