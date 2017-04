DWDD is toe aan een permanente zomerstop

Eerlijk gezegd was ik al een poosje geleden afgehaakt bij ‘De Wereld Draait Door’ – ik denk zo’n jaar geleden toen Johan Derksen, Felix Rottenberg en Harry de Winter ruim een kwartier over oude mannen-muziek mochten praten terwijl Matthijs van Nieuwkerk aan hun lippen hing.

Soms zap ik nog weleens langs en zie ik die andere stamgasten – Jort, Sywert, Twan, Peter R. en Prem – weer aan tafel zitten en denk ik: heb het leuk met elkaar, ik kijk even verder.

Behalve dat de formule sleets is geworden, het enthousiasme van Matthijs tanende en zijn balboekje steeds dunner, ontsporen sommige afleveringen, en niet op een leuke manier. Een maand geleden werd Van Gogh-dief Okki door Matthijs als een soort romantische held in het zonnetje gezet – vaste gast en oud-schaatser Erben Wennemars greep toen gelukkig nog stevig in.

Smakeloze vertoning

Gisteren werd de herdenking van de net overleden Chriet Titulaer een smakeloze vertoning – ik heb het even teruggekeken op Uitzending Gemist.

Eigenlijk hadden we in dit kader Alexander Klöpping verwacht, of Robbert Dijkgraaf – het ging immers over iets met wetenschap. Maar daar zat Jelle Brandt Corstius, die een week eerder ook al mocht aanschuiven om zijn serie over naaldbossen in deze krant te promoten.

Jelle had zichzelf opnieuw uitgenodigd, legde Matthijs uit, omdat hij heel veel had met Chriet Titulaer. Dat bleek: Jelle had een autobiografie van de overleden wetenschapper meegenomen en daaruit las hij een aantal minder interessante passages voor. Hij imiteerde daarbij, bepaald onverdienstelijk, de kenmerkende Limburgse tongval van de overleden wetenschapper.

Het wordt misschien eens tijd voor een frisse opvolger van DWDD

Hilarisch vonden ze dat aan tafel. Tim Hofman – wie kent hem niet – zei hinnikend dat hij altijd had gedacht dat Titulaer een parodie was, met dat gekke accent en dat ringbaardje. Ze keken nog wat stukjes ‘Wondere Wereld’ – ook reuze grappig: Chriet met een skibril op! – waarbij Matthijs niet vaak genoeg kon benadrukken hoe traag en onprofessioneel die televisie vroeger toch was.

