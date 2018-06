Dwars te bomen of te dwarsbomen, dat is de vraag

Te dwarsbomen, zou ik zeggen, want dwarsbomen is een onscheidbaar werkwoord, dat vervoegd wordt als 'ik dwarsboom (het plan)', 'ik heb (het plan) gedwarsboomd'.

Lees verder na de advertentie

Enig speurwerk in de krantendatabase leidt tot de constatering dat dwarsbomen vaker vervoegd wordt alsof het scheidbaar samengesteld is. Zo schreef deze krant in januari dat 'Bagdad de handel, de ruggengraat van de Koerdische economie, probeert dwars te bomen'.

U heeft niet dwars gefloten, maar gedwarsfluit

Vermoedelijk wordt dwarsbomen soms abusievelijk scheidbaar vervoegd naar analogie van twee werkwoorden die er qua vorm op lijken: dwarsliggen (zich verzetten tegen iets) en dwarszitten (hinderen of tegenwerken). Die beide werkwoorden worden scheidbaar vervoegd: ik lig dwars/heb dwarsgelegen; hij zit mij dwars/heeft mij dwarsgezeten.

Het verschil in vervoeging tussen dwarsliggen en dwarszitten enerzijds en dwarsbomen anderzijds hangt samen met hun bouw. Dwarsliggen en -zitten zijn samenkoppelingen met het bijwoord dwars. Dwarsbomen daarentegen is een afleiding van het zelfstandig naamwoord dwarsboom. Daarmee werd een boom (een paal) bedoeld die ter afsluiting dwars over een weg of sloot werd gelegd.

Zoals dwarsbomen is afgeleid van dwarsboom, zo is dwarsfluiten afgeleid van dwarsfluit. Als u eenmaal die vorming kent, weet u meteen waarom u - mocht u dwarsfluit spelen - niet zegt dat u dwars heeft gefloten, maar dat u heeft gedwarsfluit.

In deze taalrubriek worden grammaticale geschillen, etymologische enigma's en andere taaltwijfels, voor u opgehelderd door Peter-Arno Coppen en Ton den Boon. Lees hier meer afleveringen.