Duurzaamheid in de spotlights tijdens Amsterdam Fashion Week

Dat gegeven vindt Ruisch dermate choquerend dat zij Nederlandse en Belgische ontwerpers altijd twee vragen stelt: wat is jouw concept en wat is duurzaam aan jouw idee? Alleen designers die daar een geloofwaardig antwoord op hebben komen door de selectie, verzekert Ruisch.

“Ja, ik zit ook een beetje in de duurzaamheid hè”, zegt Bas Kosters een paar uur voordat zijn merk zich gisteravond presenteerde. Zijn nieuwe collectie is gemaakt van oude vlaggen, hij heeft ze ‘partijtje voor partijtje’ opgesnord. Nieuwe polyester vlaggen heeft hij laten liggen, Kosters werkt alleen met oude, katoenen exemplaren uit binnen- en buitenland. “Want dit idee is niet alleen geboren om goed te willen doen, het is ook uit liefde voor het materiaal.”

Aan goedkope kleding hangt ook een prijskaartje

Duurzaamheid wordt op de Fashion Week Amsterdam breed opgevat. Kosters is concreet, met zijn hergebruik van vlaggen. Ook het collectief dat werkt met de kleren die op Koningsdag in Amsterdam werden weggegooid, is praktisch bezig. Maar er zijn ook andersoortige presentaties, die de schadelijke effecten van de mode-industrie aan de orde stellen. Of die de grotere vragen stellen, bijvoorbeeld wat een mens eigenlijk nodig heeft aan kleren.

“Duurzaamheid betekent voor mij: mensen laten zien hoe het anders kan”, zegt Kosters, die eerder samenwerkte met grote merken als Zeeman en Wehkamp en nu couture presenteert ‘voor mensen die geen muurbloempje willen zijn’. Kosters: “Ik vind het belangrijk dat mensen zich realiseren wat de gevolgen zijn van hun keuzes. Aan goedkope kleding hangt ook een prijskaartje.”

Remedie Aan meer regels heeft hij niet meteen behoefte, evenmin aan meer labels waarop de consument kan zien hoe duurzaam het product is. “Er zijn zat labels. Je kunt wel honderd labels in een t-shirt plakken, als mensen er niet op naar op zoek zijn, zien ze alleen het prijskaartje.” Mensen zijn gewoon te makkelijk, denkt Kosters, en hij ziet maar één remedie: voorlichting. De creatief directeur van de Fashion Week zou ook meer willen, zij voelt wel voor een convenant met de industrie, met richtlijnen voor duurzame kleding. Ook internationaal, want met de modeweek in Amsterdam wil Ruisch onderdeel zijn van een wereldwijde doorbraak van het systeem. Zoveel duurzaamheid vanuit de Fashion Week, wat vindt de Sustainable Fashion Week daarvan? Want die week komt er ook weer aan, in oktober. “Het is fantastisch dat duurzaamheid ook een belangrijk thema is in de Fashion Week”, vindt Cecile Scheele, oprichter van de Sustainable week, waarin in het hele land zichtbaar wordt gemaakt wat er is aan duurzame mode. Of ontwerper Kosters ook zou passen bij de Sustainable Week, dat weet hij niet helemaal zeker. “Ik doe wat ik kan, maar ik ben natuurlijk niet honderd procent sustainable.” Hij gelooft dat hij wel een uitnodiging voorbij heeft zien komen. Maar hij heeft geen tijd om dat te checken: over een paar uur begint zijn show, daar vergt nu al zijn aandacht.

