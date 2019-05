Duncan Laurence staat na loepzuiver optreden in de finale van het Songfestival

Plots werd het stil in perszaal. Zou Duncan Laurence, al maanden favoriet bij de wedkantoren, bezwijken onder de druk? Het antwoord is ontkennend. Zelfverzekerd en gevoelvol zong de artiest zijn zelfgeschreven lied ‘Arcade’ donderdagavond, tijdens de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Stap één heeft hij daarmee gezet: Nederland is door naar het eindtoernooi van zaterdag.

Lees verder na de advertentie

De nationale troef streed tegen artiesten uit zeventien andere landen. Tien muzikanten hebben zich met hun optreden gekwalificeerd voor de grote finale, naast Nederland zijn dat Zweden, Noord-Macedonië, Albanië, Rusland, Azerbeidzjan, Denemarken, Noorwegen, Zwitserland, Malta.

In de Expo Tel Aviv, de arena van de 64e editie van het internationale liedjesfeest, blonk naast Laurence de Zweedse inzending uit. John Lundvik, die los van zijn eigen nummer ook meeschreef aan het strijdlied van het Verenigd Koninkrijk, zong ‘Too Late for Love’ soulvol, met vier swingende gospelzangeressen als versterking. Het publiek joelde luid mee tijdens de slim ingebouwde klapmomenten.

Ook KEiiNO, het trio uit Noorwegen, overtuigde de fans. Met hun onderscheidende lied ‘Spirit in the Sky’, waarin ze het Sami-vol in Lapland eren, plaatsten de muzikanten zich voor de finale, net als de suikerzoete Leonora uit Denemarken en de Zwitserse Luca Hänni, die zich soepel op zijn discodeun ‘She Got Me’ bewoog.

Sober Opvallend was het contrast met de eerste halve finale. De kwaliteit van de zang lag beduidend hoger donderdagavond, maar qua spektakel deed de tweede ronde onder voor dinsdag. Laurence, die gezeten achter een elektrische piano op een overwegend donker podium zong, was niet de enige die het bij een lichtbol en korte lasershow hield. Het gros van de acts was sober voor Songfestivalmaatstaven, tot en met de kleding aan toe. Iedere artiest had zich in het zwart of wit gehuld, met uitzondering van Ierland, Noord-Macedonië en Nederland. Zijn outfit is donkerblauw. Komende zaterdag is de finale, waarin Laurence de hoge verwachtingen moet waarmaken. In de eindstrijd nemen de twintig artiesten die de halve finales hebben overleefd het op tegen elkaar, gastland Israël en de vijf landen die de voorrondes mogen overslaan: Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitsland en Frankrijk. De uitzending gemist? Trouw was in Tel Aviv aanwezig bij de generale repetities en praat u graag bij met recensies van de achttien acts.

Lees ook:

Duncan Laurence: ‘De race is nog niet gelopen’ Al maanden is hij topfavoriet, maar gaat de Nederlandse Songfestivaltroef de torenhoge verwachtingen waarmaken? Duncan Laurence, die donderdag in de tweede halve finale staat, durft er tijdens een interview in Tel Aviv nog niks over te zeggen.