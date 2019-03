Duncan Laurence kiest het nummer ‘Arcade’ voor het Songfestival

In De Wereld Draait Door onthulde de 24-jarige singer-songwriter uit Spijkenisse het nummer ‘Arcade’.

Eind januari maakte Avrotros, de omroep die de Nederlandse deelname organiseert, bekend dat Laurence ons land in mei vertegenwoordigt in Tel Aviv. Daarna bleef het stil. De omroep stelde ‘omver geblazen’ te zijn door het lied dat hij ten gehore had gebracht, maar eiste geduld van het publiek.

Bleu

De keuze voor de jonge zanger, over wie weinig meer bekend is dan dat hij aan de rockacademie in Tilburg studeerde, deed menig wenkbrauw omhoog schieten. Voor het eerste sinds 2012 stuurt Nederland een artiest naar het Songfestival die zijn sporen in de muziekindustrie nog niet heeft verdiend. Met inzendingen als Anouk, Waylon en Douwe Bob werden de afgelopen jaren juist steeds grote namen ingezet.

Om de nevelen die de relatief bleue Laurence omhullen aan te zetten, verwijderde de Avrotros allerhande materiaal dat online te vinden was over de singer-songwriter. Wel op te sporen zijn de filmpjes van zijn deelname aan ‘The Voice of Holland’ in 2014, de talentenjacht waarin hij het tot de halve finale schopte onder de vleugels van coach Ilse de Lange.

Zij was het die de selectiecommissie op een nummer van Laurence wees. De countryzangeres, die in 2014 samen met Waylon als The Common Linnets tweede werd bij het Songfestival in Kopenhagen, zei in januari over Laurence: “Wat hij schrijft is heel erg internationaal. Het is authentiek. Het raakt in alles vind ik.”

Het Eurovisiesongfestival wordt dit jaar voor de 64e keer gehouden. Laurence komt uit in de tweede halve finale op 16 mei. De grote finale volgt twee dagen later.