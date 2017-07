Duitse currywurst (met zoet-pikante bbq-saus)

Boeken lezen, zwemmen, luieren, dwalen door pittoreske stadjes, droomchâteautjes en mooie musea, het is allemaal leuk en aardig, maar de ware charme van vakanties in den vreemde is natuurlijk het eten. Alles is zo lekker anders en laten we wel wezen, het smaakt allemaal ontegenzeggelijk beter op een berg met uitzicht en een koel glas rosé binnen handbereik. Reizen en eten, het hoort bij elkaar. Het toppunt van vakantiepret is ronddolen in buitenlandse supermarkten.

Ik dacht dat ik erg was, maar mijn culicollega Jeanette van de Lindt (van het blog Culinette.nl) spant de kroon. Voorafgaand aan elke vakantie zoekt ze vooraf op internet naar grote supermarkten in de buurt. “We schuwen ook de kleine niet hoor”, zegt ze desgevraagd. “Vooral in kleine Franse steden heb je van die snoezige buurtsupers, maar die megagrote supermarkten zijn onze favoriet. Ik maak er ook altijd graag foto’s, en heb intussen een hele verzameling. De pakjes en zakjes zijn de leukste afdeling, en de kant-en-klaarmaaltijden. Wat opvalt is dat er in Duitsland en Frankrijk veel meer keus is dan in Nederland, maar misschien komt dat doordat wij niet van die megawinkels hebben.”

Na haar vorige vakantie stuurde ze me een hele bups Duitse Maggi-pakjes: van Senf-Eier, (‘cremig-würzig’) tot Zwiebel-Rahm Schnitzel (zelf toevoegen: ui, room en schnitzels). Daarmee inspireerde ze me pardoes tot deze zomerse serie: zeven weken lang eten we op deze plek met/zonder buitenlandse pakjes & zakjes. Al was het maar, zoals Culinette zegt, alsof je bij buitenlandse pakjes en zakjes sneller ziet wat een onzin het is: “Kijk bijvoorbeeld naar de Senf-Eier. Niets anders dan een zakje mosterdsaus, maar het wekt de suggestie dat het veel meer is dan dat.” Sterker nog, zelfs de mosterd moet je nog toevoegen. Dat is toch pure humor?

Als we allemaal uitgelachen zijn, zullen we dan even samen die Duitse oerklassieker maken, Currywurst, oftewel worst met currysaus? Een toepasselijk zomerse bbq-hit.

Maggi Fix & Frisch Currywurst in pikante Currysauce Suiker, zetmeel, 13,4% tomaten, 11% specerijen (uien, paprika, fenegriek, kurkuma, knoflook, chilipeper), mosterdzaad, koriander, peper, kardemom, kummel, gember), maltodextrine, fructose, rijstmeel, jodiumzout, aroma’s, appelpoeder, gistextract, sojasauspoeder (sojabonen, tarwe), rodebietensappoeder, gerookt spekvet (spek, rook), zonnebloemolie, rookaroma, zout, zuurteregelaar citroenzuur. Zelf toevoegen: 2 braadworsten

Zelf maken? Nodig voor 8-10 personen: • 1 kilo rijpe tomaten • 1 ui • 2 knoflooktenen • 2 eetl bruine basterdsuiker • 50 ml appelazijn • 1 laurierblaadje • 1 volle eetl lekkere kerriepoeder • 1 theel ketoembar (gemalen korianderzaad) • 1 theel paprikapoeder • ½ theel cayennepeper • zout & peper uit de molen De makkelijkste currysaus (geleerd van een Duitser, en die kan het weten) is natuurlijk: tomatenketchup mengen met kerriepoeder en cayennepeper. Ganz einfach. Maar voor wie eens echt wil uitpakken, dit doe-het-zelfrecept. Snij de ui en tomaten in vieren en maal samen met de knoflook kort in de keukenmachine of met de staafmixer tot een grove smurrie. Doe samen met alle overige ingrediënten in een pan met dikke bodem en breng aan de kook. Laat zonder deksel lekker een uur pruttelen en inkoken. Verwijder het laurierblaadje en pureer glad met behulp van staafmixer of keukenmachine. Proef en breng op smaak met extra zout, peper, cayennepeper of kerrie. Serveer met braadworsten van de barbecue (of gewoon binnen uit de pan) en friet of aardappels uit de oven.

Tip De saus is ruim bemeten, want prima in te vriezen en u weet: een grote pan is evenveel werk als een kleintje. Ook lekker bij Nederlandse gehaktballen of door de pasta.

