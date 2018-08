Duitse actiegroep niet welkom bij overdracht Herero-botten

Het had morgen een plechtige dag moeten worden, als Duitsland vijftien schedels, een aantal botten en een scalp zal teruggeven aan de nazaten van het Herero-volk. Het is misschien slechts een fractie van de resten die nog in musea, verzamelingen en onderzoeksinstituten liggen, maar het is meer dan niets. Dit feest dreigt echter te mislukken.