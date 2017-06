Duits muziekfestival Rock am Ring wordt hervat na terreurdreiging

Dat heeft de organisatie van het muziekfestival vanochtend via hun Facebook-pagina gecommuniceerd. Na grondig onderzoek zou de 'potentiële terroristische dreiging' niet kunnen worden bevestigd.

Achtergrond zijn concrete aanwijzingen op grond waarvan een terroristische dreiging niet is uit te sluiten. Woordvoerder van de politie in Koblenz

Gisteravond werd op last van de politie besloten om het festival, dat op het racecircuit bij Nürburg in de Eifel wordt gehouden, te onderbreken omdat het evenement in gevaar zou zijn wegens terreurdreiging.

"Achtergrond zijn concrete aanwijzingen op grond waarvan een terroristische dreiging niet is uit te sluiten. Momenteel wordt met man en macht gewerkt aan het onderzoek'', verklaarde een woordvoerder van de politie gisteren.

Aanhoudingen Duitse media meldden eerder dat in Koblenz twee personen zijn aangehouden in verband met het onderbreken van het festival. De arrestanten zouden een medewerkerspas voor het festival hebben bemachtigd. Een van hen zou familie zijn van een terreurverdachte die vastzit. Bild berichtte dat de aangehouden personen, volgens de Duitse krant gaat het om drie personen, 'iets' op het terrein hadden achtergelaten. Inmiddels heeft de krant op basis van de politie in Koblenz gemeld dat de aangehouden personen weer op vrije voeten zijn. De drie personen zouden volgens de politie deel uitmaken van een salafistische beweging in de deelstaat Hessen in Midden-Duitsland. Het is niet bekend of de drie personen nog verdacht zijn. Er is geen enkele aanleiding om ons zorgen te maken over de voortgang van Pinkpop dit weekend. Organisatie Pinkpop

Pinkpop Rock am Ring is het bekendste muziekfestival van Duitsland en begon vrijdag. Er werden 90.000 liefhebbers verwacht. De veiligheidsmaatregelen waren ongekend streng. Het hoogtepunt van de openingsdag moest het optreden worden van de band Rammstein. Dat concert zou om 22.30 uur beginnen. Zaterdag begint in Nederland het jaarlijkse festival Pinkpop. De organisatie heeft bekend gemaakt dat het festival gewoon doorgaat. "Uiteraard blijven wij alert", valt te lezen in de verklaring. "Over eventuele extra maatregelen kunnen wij uit veiligheidsoverwegingen geen uitspraken doen. Er is geen enkele aanleiding om ons zorgen te maken over de voortgang van Pinkpop dit weekend."

