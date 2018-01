Drone uit Uruzgan 'verkent' nu het Nationaal Militair Museum in Soest

Dat heeft namelijk een Sperwerdrone toegevoegd aan de collectie. De Sperwer is opgehangen aan het plafond om bezoekers het idee te geven dat hij rakelings boven hun hoofden scheert.

Het is de eerste drone voor het Nationaal Militair Museum, dat al een groot arsenaal aan vliegend materieel bezit

Deze drone is al een oudje. Hij maakte deel uit van de serie van 34 Sperwers die Nederland in 2001 kocht voor de krijgsmacht. Ze deden dienst tot 2011 en zijn voornamelijk ingezet bij de missie tussen 2006 en 2010 in Uruzgan in Afghanistan. Het vliegtuigje weegt 300 kg, heeft een spanwijdte van vier meter en een kruissnelheid van 180 km per uur.

Het is de eerste drone voor het Nationaal Militair Museum, dat al een groot arsenaal aan vliegend materieel bezit: negentien vliegtuigen en helikopters. Daarnaast worden er allerlei militaire voertuigen geëxposeerd, waaronder tanks, en tal van andere objecten die een beeld geven van de Nederlandse krijgsmacht door de eeuwen heen. De collectie varieert van pijlpunten uit het stenen tijdperk, zwaarden en harnassen uit de Middeleeuwen en een V2-raket uit de Tweede Wereldoorlog tot de modernste wapensystemen. Het museum laat zien dat oorlogen en conflicten van alle tijden zijn en legt het accent op de verdedigende rol van de krijgsmacht. Het leed en de tragiek die daaruit voortvloeien komen ook aan bod, onder meer in persoonlijke verhalen van militairen over hun missie en de slachtoffers.