Driedubbel tjing tjing bij deze André Rieu-bruiloft

In het huwelijksbootje zelfs, want er volgde een Wedding Special van de Britse reportageserie ‘André Rieu: Welcome to my world’ bij AvroTros. Een van zijn sopranen ging trouwen met een van zijn beveiligers. Ik dacht: Bodyguard. Whitney Houston, en wilde het wel eens zien.

Een Britse cameraploeg volgt ‘de populairste violist ter wereld’ al langer op zijn wereldtournee, van Mexico tot Australië. In welke woestijn hij zijn baljurkenmuziek ook speelt, het zit vol. Fenomenaal zakelijk instinct. Hij trekt alle clichéregisters open en maakt het droomplaatje compleet met solisten op een wit paard, in een koets, of voor een nagebouwd kasteel. En nu een bruiloft. Hoe zou Rieu dit gelukkige toeval van een blonde sopraan met trouwplannen zakelijk in goud laten veranderen?

Het begon zo lief. De Nederlands-Australische sopraan Mirusia Louwerse staat te repeteren met de andere zangers en Rieu komt naar haar toe. Camera erbij. “Mirusia je gaat trouwen, en daarom heeft mijn Marjorie speciaal voor jou dit lied geschreven. Het heet: Mio Angelo.” Zij was ontroerd, een nieuwe tekst als cadeau aan haar.

Als ze het zingt weet Rieu: dit is een hit. Hij vat ‘spontaan’ het ’maffe plan’ op om er een muziekvideoclip van te maken. Zij mag de hoofdrol spelen natuurlijk. En dat lied is nog steeds het cadeau voor haar bruiloft.

Geen emotionele gebeurtenis In deze speciale aflevering ontspint zich het verhaal waarin het bedrijf van André Rieu in vier dagen tijd een bruiloft uit de grond stampt voor de videoclip bij Mio Angelo. Kerkje versierd met duizenden bloemen en linten (Rieu: ‘Precies wat ik wilde’), een oldtimer, een bruidsjurk (Mirusia: ‘André wilde een sleep van vijf meter’), witte duiven. Orkestleden vertellen hoe geraakt ze waren toen ze Mirusia aan de arm van vaderfiguur Rieu zagen voortschrijden naar het altaar. Zelf werd de orkestleider ook emotioneel. “Ik heb twee zoons en nu kan ik voor het eerst een dochter weggeven!” Fantasie en werkelijkheid begonnen wel erg door elkaar te lopen. Hoe leuk is het eigenlijk als je een maand voor je eigen bruiloft al bruidje moet spelen in een veel spectaculairdere, rijkere glamourbruiloft dan je eigen? Tegen die tijd voelt het alsof je de boel dunnetjes overdoet. Hier was bovendien geen emotionele gebeurtenis gaande, maar het maken van de videoclip. Mirusia was aan het werk in haar eigen cadeau. Dat bleek des te meer toen ze met haar ’man’ door een weiland naar een luchtballon moest rennen in blote bruidsjurk. ‘Kus!’, riep Rieu. Het waaide. Het was koud. Het opstijgen moest nog een keer. ‘Kus!’ En eenmaal in de lucht: “Daar gaan mijn bruid en bruidegom.” Zij heeft huwelijksplannen, hij exploiteert ze. Zij krijgt een lied en videoclip cadeau, maar werkt ervoor en hij verdient er aan. De Wedding Special daarover promoot Mirusia's optredens nog extra. Driedubbel tjing tjing. Heet dat niet een sigaar uit eigen doos? Voor de slimme en joviale Rieu is dit dan ook ’my world’ en alles wat er aan raakt is van hem. Er is nu een baby op komst. Die gaat vast André(a) heten.

