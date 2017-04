Drie uur is lang, maar Broederliefde heeft gelukkig veel hits

De Rotterdamse hiphopgroep Broederliefde werd groot via YouTube, aanvankelijk buiten het zicht van de traditionele media. Anno 2017 zijn ze ook daar alomtegenwoordig. Hun concert in het voetbalstadion van Sparta, gelegen in hun eigen wijk Spangen, werd afgelopen zaterdag, bepaald ongebruikelijk, door de NPO live op televisie uitgezonden.

De VPRO-gids plaatste Emms, Jerr, Sjaf, Edson en Mella op de cover. De foto werd genomen op het zebrapad voor het stadion, naar analogie van de hoes van ‘Abbey Road’ van The Beatles. Hoewel de vergelijking met die groep op vele vlakken mank gaat, is ook Broederliefde een vriendengroep die intuïtief muziek maakt en daar verbazingwekkend groot mee is geworden. In Het Kasteel keken tienduizend fans toe.

Het vijftal had een kleine drie uur te vullen. Dat is lang.

Om onduidelijke redenen begon het optreden drie kwartier vroeger dan aangekondigd. Aan de eindtijd werd niet gesleuteld, en zo had het vijftal een kleine drie uur te vullen. Dat is lang.

Collega-rappers Lil’ Kleine en Ronnie Flex losten dat bij hun megashows in respectievelijk de HMH en Ahoy op door een wagonlading gastartiesten uit te nodigen, zodat er een soort minifestivals ontstonden. Broederliefde paste deze formule slechts ten dele toe. Ze gunden het podium korte tijd aan inspiratiebron en mede-Rotterdammer Winne en aan Kenny B, wiens hit ‘Parijs’ voor veel meegereisde ouders het hoogtepunt vormde. Verder stond Broederliefde vrijwel voortdurend op het podium. Het ‘& Friends’ uit de concerttitel sloeg op de vele gastartiesten met wie ze samen hits maakten. Ze waren er bijna allemaal: van Jonna Fraser tot SBMG en van Ronnie Flex tot volkszanger Jan Smit; van hokjesdenken is in de hedendaagse popmuziek geen sprake.

Voor concerten als dit bestaan geen try-outs: alles moet in een keer goed gaan. Dat lukte niet altijd. Een intermezzo waarbij de rappers zogenaamd opgepakt werden door de politie, sloeg hopeloos dood. Het hielp niet dat de op schermen uitgezonden ‘livebeelden’ van de arrestatie zich in het donker afspeelden, terwijl het in werkelijkheid nog volop licht was.

Meestentijds was het topvermaak. Het oeuvre van Broederliefde mag nog bescheiden van omvang zijn, doordat vrijwel elk nummer dat ze schreven een hit werd, was het een feest van herkenning. Toch had het voor de intensiteit geen kwaad gekund als er een half uurtje was afgeschaafd. Pas tijdens het laatste bedrijf, toen ‘Jungle’ en ‘Mi No Lob’ gespeeld werden, ontstond er een uitgelaten sfeer.

Misschien dat ze dat in 2018 anders doen. Jawel, Broederliefde weet wanneer het ijzer gesmeed wordt. Een reprise staat gepland voor 2 juni volgend jaar.

