Spilfiguur in de band is de Servische toetsenist Stevan Kovacs Tickmayer. Hij studeerde onder meer bij de klassieke componisten Louis Andriessen en Gyôrgy Kurtag, maar werkte ook met musici uit de jazz en wereldmuziek. Minder talentvolle geesten zouden zich geen raad weten met zoveel invloeden, maar in Trió Kontraszt brengen ze het beste boven. Omdat die invloeden ruimschoots zijn geïnternaliseerd en vooral ook geen doel op zich zijn. De band paart een groot vakmanschap aan een zo mogelijk nog grotere verbeeldingskracht.

Op avontuur Toch is dat niet de grootste forte van het trio, dat is namelijk het voelbare plezier waarmee de drie musici op avontuur gaan. Qua geluid is de plaat helemaal van deze tijd, maar de spontaniteit, durf, lol en saamhorigheid waarmee wordt gemusiceerd, herinneren aan de beste jazz en progrock van jaren her.

