Drie krasjes en je ziet de vinger

Als directeur van het Rijksmuseum is Taco Dibbits druk bezet. Maar toen het Amsterdam Museum hem vroeg een tekeningententoonstelling samen te stellen uit de Fodor-collectie, zei hij meteen ja. "Natuurlijk kan ik gemist worden. Er werken heel goede mensen in het Rijksmuseum. Bovendien is het belangrijk om je vak uit te blijven oefenen en altijd naar kunst te kijken", zegt hij.

Dibbits is kunsthistoricus; Italiaanse en Nederlandse tekeningen waren lange tijd zijn specialisatie. Hij bestudeerde ze tijdens zijn studie aan de Vrije Universiteit en in Cambridge, daarna in kunstinstituten in Rome en Florence, het Rijksmuseum en het J. Paul Getty Museum in Los Angeles. In 1997, bij veilinghuis Christie's in Londen, stapte hij over op schilderijen. Daarna volgde zijn loopbaan bij het Rijksmuseum. Maar tekeningen hebben altijd iets speciaals voor hem gehouden.

"Ik herinner me nog heel goed die eerste keer dat ik tijdens mijn stage in het Rijksmuseum een doos met tekeningen opende. Elk blad dat ik optilde, opende weer een andere wereld. Ongelooflijk om de wereld door zoveel ogen te kunnen zien."

Bij tekeningen zie je de eerste gedachte, van de kunstenaar. Een tekening is een heel directe vorm van communicatie

Nu staat hij in het grachtenpand Het Cromhouthuis, waar zijn selectie tekeningen te zien is. Hij buigt zich over een exemplaar van Leonardo da Vinci, het topstuk uit de collectie. "Bij tekeningen zie je de primo pensiero, de eerste gedachte, van de kunstenaar. Een tekening is een heel directe vorm van communicatie, en heel fysiek bovendien. Kijk maar hoe Leonardo met slechts drie krasjes kan laten zien dat deze man met zijn vinger naar zichzelf wijst. Hij had maar een halve minuut nodig voor zo'n schets."

"Francesco Melzi, een leerling van Leonardo, heeft geschreven dat zijn meester hem opdroeg altijd pen en papier bij zich te hebben. Dan kon hij snel een tekening maken als hij op straat een bijzonder persoon zag. Leonardo deed dat ook. Hij moet dag en nacht als een bezetene getekend hebben. Het was echt een vakman."

Er zijn maar twee schetsen van Leonardo in Nederland. De andere zit in de collectie van Museum Boijmans. De 'Kop van een grijsaard' tekent de kwaliteit van de verzameling van Carel Joseph Fodor. De kolenmagnaat liet in 1860 zijn enorme collectie schilderijen, prenten en tekeningen na aan de stad Amsterdam, nu in beheer van het Amsterdam Museum. Dibbits kende de ruim 900 tekeningen al, tijdens zijn stage in het Rijksmuseum bestudeerde hij ze allemaal. Het kostte nu maar een paar dagen om door de hele verzameling heen te gaan en deze 25 schetsen van mensen te selecteren.

Studie voor 'Simeon in de Tempel' van Rembrandt © RV

In het Cromhouthuis zijn ze te zien in twee kleine, donkere kabinetjes. Daar heerst de sfeer van intimiteit en aandacht die bij de pure vorm van tekeningen hoort. Via de audiotour die Dibbits insprak, loopt hij als het ware met de bezoeker mee.

Zelf tekent Dibbits helemaal niet. "Ik heb die behoefte niet. Mijn vader wel, die zag ik altijd kleine schetsjes in de kantlijn maken." Maar toch kan hij zich goed verplaatsen in het hoofd van een tekenaar. "Kijk eens naar die kop van Jacob de Gheyn. Een hoofd schuin achterover tekenen is heel moeilijk. Hoe krijg je dat voor elkaar? Welk deel van het gezicht kun je dan nog afbeelden, wat moet je weglaten? Vroeger hoorde een schilderij zo'n moeilijk element, 'una grande difficoltà', te bevatten, als teken van vakmanschap."

Lopend langs de tekeningen merkt Dibbits steeds iets bijzonders op. Zoals bij een vrouwenhoofd van Fra Paolino da Pistoia. "Deze vrouw ziet eruit alsof ze net komt aansnellen. Het is vast een studie voor een kruisdraging of zoiets. Veel tekeningen waren functioneel: bijvoorbeeld als schets voor een schilderij. Ze werden ook lang bewaard en gebruikt door leerlingen. Soms gingen ze over van atelier naar atelier."

Rembrandt is altijd bijzonder om naar te kijken. "Een schets van hem ziet er vaak uit als een kluwen lijnen, maar elke lijn heeft een reden. Zijn leerlingen deden dat soms na, maar dan klopte er niets van. Rembrandt liet ook heel veel weg. Daardoor wordt de kijker uitgenodigd de rest in te vullen. Kijk naar die derde persoon boven Jezus en Simeon. Het lichaam loopt niet door. Dat hoeft ook niet, de kijker snapt het zo ook wel. Rembrandt was de meester van het weglaten."

Schetsen, lezingen en tekenlessen De tentoonstelling 'Geniaal getekend. Van Da Vinci tot Rembrandt' is tot en met 15 oktober te zien in het Cromhouthuis in Amsterdam. De 25 schetsen zijn in twee kabinetten te zien. Verderop in het gebouw zijn 'kijkwijzers' met extra informatie rond drie tekeningen te zien. Regelmatig zijn er lezingen. Ook worden er tekenlessen gegeven.

Info: www.cromhouthuis.nl

