Drama waarin schepping altijd samengaat met vernietiging

Misschien is het goed om eerst de chronologie te verhelderen: 'Alien Covenant' speelt zich tien jaar na 'Prometheus' af en enige tijd vóór het verhaal van de eerste 'Alien' uit 1979. Actrice Sigourney Weaver, die daarin als Ripley de eerste vrouwelijke held ooit in een actiespektakel speelde, is nog niet eens geboren.

Die oorspronkelijke Alien groeide uit tot een moderne klassieker, een griezelvariant van dat andere sciencefictionepos dat twee jaar eerder was begonnen: 'Star Wars'. In Alien geen prinsessen en grappige robotjes maar een van de meest angstaanjagende buitenaardse creaturen ooit bedacht: de xenomorf. Agressief en ontembaar.

Regisseur Ridley Scott had iets venijnigs bedacht dat appelleerde aan een fundamentele menselijke angst: de xenomorf kon pas geboren worden nadat een parasiet een menselijk lichaam had 'bevrucht'. Waarom een buitenaardse soort zich op die manier voortplant, werd nooit uitgelegd. Tot nu. Ook vragen die in Prometheus tot frustratie van veel fans onopgehelderd bleven, worden hier beantwoord.

Als de film begint, is het kolonisatieschip de Covenant op weg naar een paradijselijke planeet om de mensheid een nieuwe kans op overleven te geven nadat die de aarde onbewoonbaar heeft gemaakt. De bemanning en nog eens 200 kolonisten verkeren aan boord in een soort winterslaap om de enorme afstand te kunnen overbruggen. Maar er gaat iets mis en de bemanning wordt door de androïde Walter (Michael Fassbender) uit hun slaap gehaald. Kort daarna ontvangen ze een noodsignaal van een nabijgelegen planeet die eveneens geschikt lijkt voor kolonisatie. Ze besluiten te landen.

Moeiteloos verbonden

De plot is min of meer dezelfde als die van alle andere Alien-films maar dat is omdat de makers willen dat we al die bekende punten herkennen, niet vanwege een gebrek aan ideeën. Nieuw zijn de twee versies van een uiterlijk identieke androïde, een kunstmatige mens, allebei gespeeld door acteur Michael Fassbender. De oude versie (David) is jaloers op de menselijke eigenschap om te creëren, de nieuwe (Walter) is minder ambitieus. Androïden die menselijke eigenschappen willen - echt kunnen voelen, kunnen creëren - was ook de essentie van die andere sciencefictionklassieker die Ridley Scott in 1982 had gemaakt: 'Blade Runner'. Met Covenant wordt duidelijk wat al die tijd Scotts fascinatie is geweest.

In Prometheus bleek dat de 'engineers' de mensheid hadden geschapen - naar de Griekse god Prometheus die het goddelijk vuur doorgaf aan de mensen - maar weer wilden vernietigen omdat die mensheid destructief bleek. In Covenant gaat het goddelijk vuur, de kracht om te creëren, over van mensheid op androïde, maar met dezelfde neiging tot destructie.

Wat Covenant zo goed maakt, is dat het al die films - de zes Alien-films en Blade Runner - moeiteloos met elkaar verbindt en naar een hoger plan tilt. Wat eerst alleen maar sciencefictionhorror leek, is veranderd in een noodlotsdrama waarin schepping altijd samengaat met vernietiging. Waarin de mensheid gezegend is met een scheppende kracht en dús ten onder zal gaan.