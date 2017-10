Ik weet natuurlijk wel dat de jurk van Máxima nieuwswaardiger is dan die van Nynke, en de foto bij het artikel van de koningin in een indrukwekkend gewaad gaf ook wel iets weg, maar toch had ik aanvankelijk de neiging tot de lezing dat Nynke een prachtige jurk gedragen had.

Deze constructie is de nachtmerrie van computerlinguïsten. Het standaardvoorbeeld is 'Wij zagen het meisje met de verrekijker,' en de dubbelzinnigheid zit hem in de aansluiting van het voorzetsel op 'wij,' (of 'zagen') dan wel 'meisje.' Hebben wij de verrekijker, of heeft het meisje die? Draagt Máxima de jurk, of Nynke?

De meeste voorzetselgroepen zijn hierdoor meerduidig, en met drie voorzetselgroepen in een zin zit je al op (ten minste) acht betekenissen. Computers komen hier niet uit.

De kern van het probleem is dat een voorzetsel altijd twee dingen aan elkaar knoopt. Je zegt wel 'in een jurk,' maar eigenlijk is het 'iemand in een jurk.' Die iemand pluk je uit de beschikbare informatie.

Nu werkt het ongeveer zo, dat je gedurende de zin de beschikbare informatie op elkaar stapelt. Kom je een voorzetsel tegen, dan begin je bovenop de stapel te kijken. In de zin met Máxima ligt Nynke bovenop de stapel, dus je hebt de neiging om daar te beginnen. Die betekenis kun je niet meteen verwerpen. Dan pas komt 'genieten,' met de betekenis dat Máxima de jurk draagt. De kop had beter kunnen luiden: 'Máxima geniet in prachtige jurk van Nynke.'

