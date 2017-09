Dozen vol emoties rond de vliegramp

Een hele stapel tekeningen had ze, kort na de Bijlmervliegramp gemaakt door schoolkinderen uit de buurt. Die had ze al jaren niet bekeken en ze stond op het punt ze weg te gooien. Maar toen hoorde Carry Louz over de expositie 'Herdenken op gevoel': de makers ervan zochten juist naar zulke spullen. "Ik ben nog met de kinderen bij de koningin op bezoek geweest, daar moet ik ook foto's van hebben", vertelt ze. "Maar die kan ik nergens vinden."

Mevrouw Louz was remedial teacher op een basisschool in de Bijlmer, toen daar op 4 oktober 1992 een Boeing 747 van vliegmaatschappij El Al neerstortte op twee flats, nu bijna 25 jaar geleden. Drie jaar lang begeleidde ze kinderen (en hun ouders) bij het verwerken van die ramp.

Nu ze de tekeningen die ze hen destijds liet maken opnieuw bekeken heeft, komen alle verhalen weer boven. Over de angst en het verdriet, over de band die ze opbouwde met haar kinderen en over hoe ze na drie jaar moest stoppen. "Alsof iedereen toen moest ophouden met huilen, alsof emoties niet voor ieder hun eigen tijd hebben", zegt ze. "Sommige kinderen van toen kom ik wel eens tegen. Een van hen omhelst me nog elke keer."

"Veel mensen hebben hun emoties over de ramp in een doosje gestopt - figuurlijk, maar ook letterlijk", zegt Daniëlle Kuijten van Imagine IC, organisator van de kleine expositie in de openbare bibliotheek van de Bijlmer. "Naar die privé-archiefjes waren we op zoek. We wilden weten: waarom heeft u dit bewaard? En: wat betekent dit voor u? We zijn ook benieuwd of de emoties die mensen eraan verbinden gedeeld kunnen worden met anderen."

Modern erfgoed

Dat past bij wat Imagine IC zich ten doel stelt: het documenteert en presenteert modern erfgoed uit het dagelijks leven in steden. "In de Bijlmer leven veel emoties rond de ramp, bijvoorbeeld dat er te weinig aandacht voor is geweest, omdat het 'maar' in de Bijlmer was", zegt Kuijten. "Tegelijkertijd is de ramp erfgoed van het hele land. Iedereen die oud genoeg is, weet nog wat 'ie deed toen het nieuws bekend werd."

In een vitrine hangt een van de groen-witte jurken die een Ghanese hulp­or­ga­ni­sa­tie voor zichzelf liet maken om herkenbaar te zijn in de chaos rond de flats

Via via verzamelden de makers van de expositie heel uiteenlopend materiaal. Uit een kartonnen doos van een hulpverleenster kwam een sleutelhanger met een glazen bolletje - ze kreeg hem van een kind dat ze had meegenomen voor een dagje naar zee.

In een vitrine hangt een van de groen-witte jurken die een Ghanese hulporganisatie voor zichzelf liet maken om herkenbaar te zijn in de chaos rond de flats. Ook liggen er notulen uit de ministerraad - voor het eerst openbaar - over de nasleep van de ramp. Kuijten: "Ik ben benieuwd wat dat oproept, zo'n formeel stuk naast al die persoonlijke spullen".

De expositie wordt vanmiddag geopend. Het modelvliegtuig van El Al dat mevrouw Louz jarenlang bewaarde, is er niét te zien. Ze heeft er ook een van de KLM en die twee modellen gebruikte ze om haar kinderen over hun angst voor vliegtuigen te helpen. Maar toen ze het El Al-model gisteren uit de kast haalde, viel het kapot. "El Al wilde niet, kennelijk."

De expositie vindt plaats bij Imagine IC en in de OBA op Bijlmerplein 393. De opening is vanmiddag om 17.30 uur.