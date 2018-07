Down The Rabbit Hole is gegroeid zonder intimiteit te verliezen

Met 35.000 verkochte kaarten kun je het kleine broertje van Lowlands niet langer klein noemen. Maar hoewel het aantal bezoekers in het vijfjarig bestaan van het festival verviervoudigd is, heeft Down The Rabbit Hole nauwelijks aan intimiteit ingeboet. Nog steeds kun je achter elke boom zomaar een dj aantreffen die niet in het programmaboekje staat. Je kunt drie dagen lang rondstruinen en er op maandagochtend achter komen dat je een volledig ander weekend hebt beleefd dan je buren van de camping. De schaalvergroting zie je hooguit terug aan het aantal hoekjes waar iets te beleven is: het zijn er nóg meer. Gemiddeld genomen is het er misschien iets drukker - festival-in-een-festival Wilde Haren heeft bijvoorbeeld flink uitgebreid - maar je waant je nog steeds eerder op een uit de hand gelopen tuinfeest dan op een festival dat het adjectief middelgroot is kwijtgeraakt.

Dat het optreden van Queens of the Stone Age ondanks de inzet van de muzikanten niet uit de verf komt, is te wijten aan het geluid

Het gevolg van de verbrokkelde opzet is dat er geen gezamenlijke herinneringen aan Down The Rabbit Hole bestaan. Hét optreden waar iedereen jaren later nog over praat? Dat is er niet. Dit jaar zijn de omstandigheden geschapen om dat toch voor elkaar te krijgen. Het hoofdpodium is verplaatst van de tent naar de open lucht en kan veel meer bezoekers aan.

Het is aan Queens Of The Stone Age om de eerste lat te leggen. De Amerikaanse rockband speelt strak als altijd. Luie muziekjournalisten vinken de gemeenplaatsen ‘ronkende gitaren’ en ‘militante drumsalvo’s’ aan in hun opschrijfboekjes. Boegbeeld Josh Homme rakelt het Nederlandse vocabulaire op dat hij geleerd heeft toen hij kort voor de oprichting van QOTSA enige maanden in Amsterdam woonde. Schuttingtaal natuurlijk, maar het schept toch een band.

© Koen Verheijden

Dat het optreden ondanks de inzet van de muzikanten niet uit de verf komt, is te wijten aan het geluid. Met name bij de heuvels achteraan klinkt niets dan een rommelig gebeuk. Alsof er bij de buren een feestje is.

De programmeur die het aandurfde om de veel minder ervaren Anderson .Paak op zaterdag de headlinespot te geven, kreeg gelijk

Charisma De programmeur die het aandurfde om de veel minder ervaren Anderson .Paak op zaterdag de headlinespot te geven, kreeg gelijk. .Paak is Q-Tip, Barry White en Curtis Mayfield in een persoon. Met dat talent en zijn overrompelende charisma doet hij het publiek vergeten dat zijn oeuvre eigenlijk te klein is om dit belangrijke optreden te verantwoorden. Kort daarvoor wordt op dezelfde plek het sterkste concert op het hoofdpodium gegeven. David Byrne geeft het woord band een compleet andere betekenis. Met zijn twaalven staan ze op het podium. Staan, inderdaad. Gestoken in stemmig grijs hebben de bandleden hun instrumenten om hun nek gehangen, zodat je het idee hebt naar een plechtige fanfare te kijken. Het twaalftal marcheert en danst over het podium met een choreografie waar Hans van Manen zich niet voor zou hoeven schamen. Byrne mag voor de wet bejaard zijn, in de muziekwereld geldt hij nog altijd als een frisse vernieuwer. Nick Cave is gevoelsmatig niet de meest voor de hand liggende artiest om een feestweekend af te sluiten. Het publiek is drie dagen lang ontsnapt aan de dagelijkse besognes. Even niets aan het hoofd, plezier was het voornaamste doel. En dan komt Cave op bezoek. Hij was nooit de eerste aan wie je dacht als je een kaartje voor de kermis over had; sinds zijn zoon overleed en hij het verdriet verwerkte in zijn muziek, zijn zijn shows ontzettend beladen. Juist dat contrast is vanavond de kracht. Caves verdriet komt extra hard aan. Straks mogen we weer feesten, nu staan we even stil bij het feit dat het leven ook zijn schaduwzijden kent. De visuals tonen een tropische storm en hoewel in Beuningen een verwaarloosbaar briesje blaast, zijn de beauforts voelbaar. Intens prachtig. © Koen Verheijden Achter de kleinste blokjes op het schema zitten soms de wonderlijkste werelden verborgen.