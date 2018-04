Dotan kan nog iets leren van James Blunt

Justin Bieber, Rihanna, Katy Perry en Kim Kardashian werden er ook op betrapt. Ze kochten duizenden nepprofielen in, want hoe meer volgers op Twitter, Facebook en Instagram, hoe stralender de ster.

En dan te bedenken dat Dotan zijn fans, vorig jaar nog opriep om op sociale media hun ware gezicht te laten zien

Natuurlijk ging Dotan nog een stapje verder dan het aantal volgers kunstmatig opkrikken. Hij liet zijn nepfans ook de loftrompet steken over zijn persoon. Dat is al dubbel ijdeltuiterig. Echt fout ging het toen zijn nepfans transformeerden tot internettrollen en lelijke dingen begonnen te schrijven over zijn collega’s – dat Voice-winnares Iris Kroes toch weer dik geworden is en dat Douwe Bob totaal onterecht een muziekprijs heeft gewonnen.

En ze repten over heldendaden die uiteraard verzonnen waren. Het verhaal over Dotans ontmoeting met het niet bestaande leukemie-patiëntje Aron Leegwater die weer voor zijn leven wilde vechten nadat hij de zanger mocht aanschouwen is een smakeloos dieptepunt. En dan te bedenken dat Dotan zijn fans, die van vlees en bloed, vorig jaar nog opriep om op sociale media niet alleen hun successen te delen, maar hun ware gezicht te laten zien: ‘Ik denk dat het tijd is voor eerlijke verhalen op Instagram, zonder filters.’ Tja.

Boosaardig Dotan creëerde zijn trollenleger omdat hij ‘heel onzeker’ was, verklaarde hij. Blijkbaar vond de zanger het internet zo onvoorspelbaar en boosaardig, dat hij de behoefte had er zelf wat sturing aan te geven. Dotan zou eens moeten kijken hoe James Blunt het aanpakt. U kent hem van die onvoorstelbare oorwurm uit 2004 ‘You’re Beautiful’. Het leverde de zanger wereldfaam en een hoop fanatieke haters op. Nog regelmatig wordt hij op Twitter aangevallen vanwege dit nummer. Ook voor de rest van zijn repertoire, trouwens. En wat doet James, in plaats van nepaccounts openen die hem bewieroken? Hij reageert op de negatieve tweets met een opgewekte gevatheid. @sassyfalahee tweette na een vermoeiende dag: ‘Ik hoor beneden James Blunt zingen, kan mijn dag nog erger worden?’ ‘Zeker, ik kom nu naar boven’, luidde de reactie. @wildheartnicks luisterde naar het nieuwe album van de zanger: ‘Als ik het in één woord moet omschrijven dan is het: shit.’ Waarop James antwoordde: ‘Maar waarom zou je je beperken tot één woord?’ Het bezorgde de zanger een speciale status als twitteraar, die zelfs haters als @BWillett87 enorm waarderen: ‘Ik walg van je muziek, maar je reacties zijn top!’ James wilde niet achterblijven: ‘Ik walg van je gezicht, maar bedankt voor het compliment.’ Er wordt al gesuggereerd dat James niet al die antwoorden zelf schrijft, maar wat zou ’t? Een beetje hulp mag best. Ook zou zijn management hem herhaaldelijk gevraagd hebben zijn toon te matigen. Dat is natuurlijk onzin: ze kunnen niet anders dan dolblij zijn met zijn status als Twitter-baas. Harmen van Dijk bespiegelt wekelijks de levens van beroemde mensen in Nederland en ver daarbuiten. Lees al zijn artikelen op trouw.nl/soapenco.

