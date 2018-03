Dorthe Nors maakt pijnlijk duidelijk dat het leven maar een kunstje is

De meeste mensen die hun rijexamen halen kunnen voor geen meter rijden. Dat is dan ook niet wat er getoetst wordt.

De vaardigheid waar je na dertig, vijftig of tweehonderd uur les nemen op wordt getest, is die van het doen alsof je een auto kunt besturen. Alleen mensen die dat kunstje beheersen, maken enige kans om in de volgende jaren daadwerkelijk te leren rijden.

Dit weet Sonja, de hoofdpersoon van Dorthe Nors’ kleine roman ‘Spiegel spiegel schouder’, allemaal niet. Ze kan het ook niet weten, want ze zit nog midden in die afgrijselijke mangel die rijles is. Ze verplaatst zich met tegenzin door Kopenhagen. Niet eens hortend en stotend, zoals dat hoort bij leerlingen, maar soepel. Van haar instructrice mag ze namelijk zelf niet schakelen. Ze mag wel meer niet. Maar ‘het valt niet mee om grenzen te stellen in een auto’.

Nu is Sonja al ergens in de veertig. Het hele autogebeuren lijkt voor haar een mobiele weegschaal of het met haar nog iets gaat worden in het leven.

Vrouwen komen er niet best af bij Nors. Mannen trouwens ook niet. Bijna ieder personage is in haar werk te zeer vervuld van zichzelf om een werkelijke band aan te gaan met anderen.

Klein omdat ze weinig voorstellen: Sonja probeert gezellig te doen met een jeugdvriendin, Sonja probeert een wandeltocht te ondernemen. En groot omdat alles, echt alles uitloopt op een bevestiging dat ze in het verkeerde leven terecht gekomen is. Of, zoals ze het zelf noemt: dat ze ‘niet helemaal goed afgesteld is als vrouw’.

Vorig jaar verscheen van Dorthe Nors al de fascinerende verhalenbundel ‘Karateslag / Minna zoekt oefenruimte’. Opvolger ‘Spiegel spiegel schouder’ is lichter en wat conventioneler van toon en neemt meer ruimte om één personage te schetsen. De dingen die haar overkomen - want zo is het vrijwel zonder uitzondering: Sonja zoekt niets op maar laat het gebeuren - zijn klein en heel groot tegelijk.

Pijnlijke waarheid

“Sonja geeft niet op. Dat zou ze wel moeten doen”, schrijft Nors. En in zekere zin is het waar. In Sonja’s zin. Bij ieder ander zou ‘niet opgeven’ verwijzen naar manhaftig doorzetten, het roer omgooien, tegen alle voorspellingen in zichzelf verbeteren en overtreffen. Bij Sonja betekent het dat hoezeer haar bestaan ook wringt, ze hardnekkig doorzet haar moeizame zelf te zijn. Weliswaar ontvlucht ze haar tirannieke rijinstructrice, maar in één moeite door wurmt ze zich in een nieuwe afhankelijkheidsrelatie met de volgende.

Wat ik zelf het meest hoorde in de leswagen is het woord ‘besluitvaardigheid’. Ik nam wel beslissingen (links, rechts, remmen), maar niet snel genoeg, en vooral: niet openlijk genoeg. Dat kunstje beheersen is essentieel om een papiertje te halen. Je hoeft niet echt in je spiegel, in je andere spiegel, over je schouder te kijken. Je hoeft niets te zien. Je moet de man of vrouw van het CBR doen gelóven dat je hebt gekeken en gezien.

Op geestige, hoewel soms wat karikaturale wijze maakt Nors de pijnlijke waarheid duidelijk dat het echte leven net zo’n kunstje is.