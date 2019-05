Doris Day (1922-2019) was toch niet helemaal ‘the girl next door’

‘The girl next door’ werd Doris Day ook wel genoemd, de Amerikaanse actrice die in de jaren vijftig en zestig uitgroeide tot wereldster dankzij internationale hits en een serie succesvolle Hollywoodfilms. Ze overleed maandagochtend in de vroege uren in Californië. De Doris Day Animal Foundation liet in een verklaring weten dat de actrice tot voor kort opvallend gezond was voor haar leeftijd, maar dat ze onlangs een ernstige longontsteking had opgelopen.

Day werd in 1922 geboren als Doris Mary Ann von Kappelhoff maar toen ze eenmaal als zangeres aan de slag ging, bleek die naam publicitair gezien niet handig. Ze werd door een toenmalige bandleider Doris Day gedoopt, naar een van haar liedjes; ‘Day after Day’. Een ander liedje, ‘Sentimental Journey’, werd aan het eind van WOII een grote hit als ballade voor terugkerende militairen. In totaal zou ze meer dan zeshonderd liedjes en zo’n dertig albums maken.

Haar fluwelen stem bracht haar roem als muzikant maar het waren haar platinablonde haren en knappe gezicht die haar in 1948 in Hollywood deden belanden. Toen ze acteerlessen nam voor haar film Romance on the High Sees, zei regisseur Michael Curtiz dat ze daar meteen mee moest stoppen: zoveel natuurlijk talent had ze, vertelde ze later aan haar biograaf Hotchner. Met films als Calamity Jane, Pillow Talk en Love Me or Leave Me kreeg Day een internationale bekendheid als actrice. Je zou haar zelfs een pionier in het genre van de romantische komedie kunnen noemen. Maar ze bleef ook zingen: in 1956 won ze voor ‘Que Sera Sera’ een Oscar voor Best Original Song toen ze het nummer in Hitchcocks The Man Who Knew Too Much opvoerde. Later zou dat ook het vaste nummer van de sitcom The Doris Day Show worden.