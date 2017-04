Doorgewinterde Hollanders, binnenlanders en andere witte Nederlanders

Al vermeldt Van Dale die betekenis niet, in de spreektaal wordt binnenlander wel vaker als alternatief voor autochtoon gebruikt. In de combinatie ‘binnen- en buitenlanders’ is deze typering zelfs niet ongewoon in de krant. Zo schreef Trouw al in 1993 dat ‘binnen- en buitenlanders moeten inzien dat over elkaar leren geen verlies van identiteit betekent’.

Over autochtoon gesproken, dat woord is samen met allochtoon eind 2016 in de ban gedaan door de overheid. De vervanging van allochtoon door de aanbevolen term ‘Nederlander met een migratieachtergrond’ gaat gesmeerd. Maar met de vervanging van autochtoon hebben kranten meer moeite. ‘Inwoners met een Nederlandse achtergrond’ blijkt een alternatief te zijn, maar combinaties als ‘Nederlanders met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Nederlandse achtergrond’ zijn nogal suf.

Wat zijn de andere namen die kranten gebruiken voor de voormalige autochtonen? ‘Mensen zonder migratieachtergrond’ of ‘doorgewinterde Hollanders’, maar meestal is er naast ‘Nederlanders met een migratieachtergrond’ nog gewoon sprake van ‘autochtonen’. Opvallend is dat sinds november ook kleur weer een rol speelt. Dit keer is dat wit. Want geregeld zetten kranten de afgelopen maanden ‘Nederlanders met een migratieachtergrond’ af tegen ‘witte Nederlanders’.

