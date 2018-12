Door zijn toverslagfunctie roept een enkel woord soms een heel verhaal op

Ook bij gewone stervelingen roept een enkel woord soms een hele wereld op. Lees in het evangelie van Lucas het woord kribbe maar en als bij toverslag popt het verhaal van Jezus’ geboorte op.

Voederbak

Kribbe is een oud woord voor een voederbak, dat van meet af aan verbonden is geweest met het evangelieverhaal. Zo gaat een van de oudste vindplaatsen ervan over Jezus. Die ‘quam her uan himole in uirginis uterum, uan thero magathe wambon in the cribbon’. Als je weet dat himil Oud-Nederlands is voor hemel, virginis uterum verwijst naar de ‘schoot van de Maagd’ uit het Te Deum, met wambon de moederschoot wordt bedoeld en dat deze woorden onder invloed van naamvallen van vorm veranderden, dan is deze Oud-Nederlandse tekst best wel te snappen: Jezus kwam hier vanuit de hemel in de schoot van de maagd en vanuit die maagdenschoot in de kribbe.

Juist doordat kribbe eeuwenlang verbonden is geweest met het kerstverhaal én doordat het geen alledaags woord meer is, kan het een heel verhaal tevoorschijn toveren. In moderne Bijbelvertalingen is het archaïsme kribbe ingeruild voor het prozaïsche woord voederbak. Dat mag duidelijker zijn voor hedendaagse lezers, maar ontbeert de toverslagfunctie waar sommige verhalen eigenlijk niet zonder kunnen.

