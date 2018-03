Door de invloed van Engelse twittertaal heeft 'team' er een toepassing bij

In zinnetjes als 'Ben jij team Poetin/Trump?' moet team niet letterlijk, maar figuurlijk worden opgevat. Zo wil 'Ben jij team Poetin' zeggen: 'Sympathiseer jij met/ben je een aanhanger van Poetin'. Het komt ook voor dat het woord team gevolgd wordt door de naam van een deelnemer aan een tv-show (zoals de 'Voice of Holland'). Dan betekent 'Ik was team Jim/Nienke' iets als 'Ik was vóór Jim/Nienke', dat wil zeggen: 'Ik hoopte dat Jim/Nienke zou winnen'.

Ik ben #team­Groen­Links maar vond Asscher wel goed terugkomen

De trend is komen overwaaien uit het Angelsaksische taalgebied, waarin ontboezemingen als 'I am team Trump' en 'He is team Hillary' een jaar of zeven geleden al op Twitter opdoken. Aanvankelijk stond er vaak een hashtag (#) bij: 'I am #teamhillary.'

Team kan trouwens - in het Engels en in het Nederlands - ook met namen van partijen e.d. gecombineerd worden. Zo staat op Twitter: 'Ik ben #teamGroenLinks maar vond Asscher wel goed terugkomen'.

Het is Nederlands, maar niet zoals we het gewend waren. En als ú het acceptabel of zelfs mooi vindt, staat het u natuurlijk vrij deze team-trend ook zelf in de praktijk te brengen.

