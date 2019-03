Doodstil rouwen bij een wak in de nieuwste film van Jeroen Eisinga

Straks verdwaal ik en vinden ze me terug als een ijspilaar, dacht Jeroen Eisinga. “Of ik word opgepeuzeld door een wolf.” Helemaal alleen stond hij in een besneeuwd bos in het noorden van Finland; het was dertig graden onder nul. Zijn filmploeg was al vertrokken, hij zou wat later worden opgepikt, maar raakte gedesoriënteerd in die witte wereld. “Het was beangstigend, maar ook prachtig. En zo stil, dat ik de sneeuwvlokken hoorde vallen op mijn jas.”

Bijna fatale gevolgen

Het was lang stil rond kunstenaar Jeroen Eisinga (52). Hij maakte geen nieuw werk sinds zijn laatste film ‘Springtime’, acht jaar geleden alweer, waarvoor hij zich liet overdekken door 150.000 honingbijen, bijna met fatale gevolgen. Er zijn verschillende redenen voor die lange pauze, daarover straks meer. Het belangrijkste is, vertelt hij in zijn atelier in Den Haag, dat er een nieuwe film is, ‘Nightfall’, vanaf morgen te zien voor het publiek. En het is weer een echte ‘Eisinga’, in die zin dat je een uur lang geen seconde durft weg te kijken.

In de films van Eisinga gebeuren vaak extreme en huiveringwekkende dingen, waarbij je als kijker het gevoel hebt machteloos te moeten toezien. Alleen al van het ene beeld dat hij vooraf stuurde, om een eerste indruk te krijgen van Nightfall, krijg je de rillingen. Je ziet een bevroren en besneeuwd meer met een wak erin. Eromheen staat een kudde schapen met een dikke laag sneeuw op hun vacht. In het wak drijft een dood schaap. Een ander schaap rust met de kop op de rand van het wak. Het dier lijkt vergeefs geprobeerd te hebben uit het ijskoude water te klimmen.

Na al dat verdriet en ook nog die financiële misère dacht ik: ik stop ermee, ik trek het niet meer Jeroen Eisinga

Het eerste wat opvalt na al die jaren dat hij uit beeld was, is zijn volle bos haar. Bij zijn vorige film was hij kaal. Hij had toen zijn haar afgeschoren om te voorkomen dat de bijen erin bleven steken. Sindsdien is er veel gebeurd in zijn leven, vertelt hij. Eerst overleed zijn tweelingbroer na een lang en zwaar ziekbed. Ze hadden een sterke band en werkten regelmatig samen bij zijn filmprojecten. Daarna heeft hij twee jaar gewerkt aan de voorbereidingen voor een film over een treinbotsing. “Ik had alles geregeld. Ik had twee treinen, een stuk spoor van een spoorwegmuseum en toestemming van de voltallige gemeenteraad van Mariembourg, een dorpje in de Belgische Ardennen, waar de opname moest gaan plaatsvinden, maar ik kreeg het project financieel niet rond.”

“Na al dat verdriet en ook nog die financiële misère dacht ik: ik stop ermee, ik trek het niet meer. Ik kan wel ‘in de stal’ van een galerie gaan, maar ik ben geen renpaard, ik wil niet gedresseerd worden, ik wil m’n onafhankelijkheid behouden. Dat samenwerken met een galerie draait ook alleen maar om geld. In de kunstwereld gaat het in deze tijd sowieso alleen nog maar over geld. Daar wil ik zo min mogelijk mee te maken hebben. Ik wil baas blijven over mijn eigen leven. Dan maar liever arm en aan de grond.”