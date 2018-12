Donnie & Joost in Carré: gewoon, omdat het kan

Van die dingen die in het statige theater Carré zelden of nooit zullen zijn vertoond: de vloer verandert in een kolkende circle pit waarin uitzinnige tieners tegen elkaar opspringen, terwijl een albinoblonde rapper uit Friesland de jeugd aanvoert door luidkeels ‘suck my dick bitch’ te schreeuwen boven beats die sinds het gabbertijdperk niet meer zo lomp klonken.

Zondagavond was het dan zo ver: Donnie & Joost, viraal in Carré. Het gelegenheidspowerkoppel van de Nederlandse instagramscene, live op één van de meest gerenommeerde podia des lands. Donnie: het tamelijk ongrijpbare modefenomeen slash rapper, die al een tijdje meedraait in de beste traditie van De Jeugd van Tegenwoordig. Hij bundelde zijn krachten met Joost, het nog ongrijpbaardere fenomeen dat na megagigantisch te zijn geworden als vlogger op Instagram en YouTube er nu ook een rapcarrière op nahoudt.

Wat krijg je als je zulke krachten bundelt? Nou, onder andere het niet eens onaardige duo-album ‘M van Marketing’, en het krankzinnige idee om in Carré op te treden. Gewoon, omdat het kan – en dat is dan meteen de levensinstelling van dit duo waar uw kinderen superfan van zijn. Met die instelling kun je ver komen in het leven, en al helemaal in het hiphopcircuit waar men nooit vies is van een beetje bravoure.

Alleen: je moet zo’n plan wel even kunnen waarmaken. Want dat hoge plafond-met-kroonluchters is net even iets anders dan de bedompte containerpodia op Lowlands die de twee met gemak platspelen. Niet alleen het publiek (‘fancy shit hier, ouwe’) moet aanvankelijk duidelijk wennen aan de imponerende ambiance, ook beide heren.

Het valt vervolgens wat tegen dat ze niets bijzonders hebben meegenomen voor deze eenmalige show. Los dan van een verrassend sterk intermezzo-optreden van Lange Frans: na zijn rake uitvoering van ‘Land van…’ komen de raps van Donnie plots wat eentonig over.

Daarbij is bijna twee uur en 28 (!) tracks aan Donnie & Joost nogal lang. Heel lang. Je gaat letten op dingen zoals het volstrekte gebrek aan variatie tussen de nummers, of het rijmschema en metrum van vooral Joost dat een gemiddeld Sinterklaasgedicht maar matig overstijgt. Donnie is hem wat rapskills betreft duidelijk de baas, maar, wat blijkt als Joost Donnie aflost: het publiek komt vanavond vooral voor Joost, gezien de uitzinnige reactie wanneer hij aan zijn soloblokje mag beginnen.

Want deze vlogger weet hoe je op een podium staat – of liever, hoe je daarover heen moet stuiteren, met dat gekke waggeldansje van hem. Joost begrijpt donders goed hoe de schijnwerpers op zich te krijgen, of dat nu viraal op het internet is of viraal in Carré. Hoe? Door iets gewoon te doen. En dat is van onschatbare waarde, in deze aandachtseconomie.

