Donkere en nog donkerder(e) dagen voor Kerst

Donkerder of donkerdere - we hebben het dus over de verbuiging van bijvoeglijke naamwoorden: wanneer komt daar een buigings-e achter en wanneer niet?

De regel is dat adjectieven, zoals mooi, beeldschoon, hartstochtelijk, genuanceerd en donker, worden verbogen als ze voor een zelfstandig naamwoord staan: het mooie huis, een beeldschone, donkere vrouw, een genuanceerdere opvatting (niet: een genuanceerder opvatting). Alleen bij het-woorden die voorafgegaan worden door 'een' blijft het adjectief onverbogen: een mooi paard, een bijzonder boek.

De keuze tussen het al dan niet weglaten van de buigings-e is een kwestie van smaak

Op deze regel bestaan nog een paar andere uitzonderingen. Een daarvan betreft adjectieven die in de verbogen vorm zouden eindigen op drie of meer lettergrepen met een doffe klank: de toonloze e-klank die je hoort in woorden die op bijvoorbeeld -er, -ig- of -elijk.

Als zo'n adjectief in de verbogen vorm eindigt op drie of meer van zulke doffe klanken, mag de buigings-e worden weggelaten. Daarom hebben we het soms niet over een nauwkeurigere omschrijving, maar over een nauwkeuriger omschrijving, niet over een hartstochtelijkere minnaar, maar over een hartstochtelijker minnaar, en dus ook niet over donkerdere dagen maar over donkerder dagen.

De keuze tussen het al dan niet weglaten van de buigings-e is een kwestie van smaak. Het is niet fout om het over donkerdere dagen te hebben, maar donkerder dagen klinkt volgens veel hedendaagse taalgebruikers net iets aantrekkelijker.

