Don Rickles (1926-2017) had de grootste lol na de diepste beledigingen

Elke Amerikaan die zijn pad kruiste ging voor de bijl, en had daar lol om. Het begrip politieke correctheid kwam in zijn speelsheid niet voor. Hij spotte over ras, religie en seks, met Italianen, Polen en vooral Joden, waarvan hij er zelf een was.

Don Rickles maakte de Amerikaanse humor harder, zodanig dat hij aanvankelijk niet voor televisie geschikt werd bevonden. Tot hij de beroemde Johnny Carson in zijn 'The Tonight Show' met 'hello dummy' begroette en ook dat ijs was gebroken.

Altijd bleef hij aan de goede kant van de grens met problemen. "Ik denk graag dat ik de man ben die op het kerstfeestje van kantoor wat mensen beledigt, en op maandagochtend nog altijd zijn baan heeft."

Mr. Potato Head Hij was een verlegen kind tot hij zich ging spiegelen aan zijn vader, die graag gekkigheid maakte om anderen. Rickles merkte dat hij daardoor makkelijker vrienden maakte, en uitgroeide tot een van de grootste Amerikaanse stand-upcomedians. Die in zijn nadagen nog een nieuwe generatie aanboorde als de stem van Mr. Potato Head in 'Toy Story'. Rickles was nog onbekend toen hij tijdens een avondje uit indruk wilde maken op een vriendin. Frank Sinatra, die hij een tijdje eerder voor het eerst had afgezeken, was ook in het etablissement. Hij vroeg hem stiekem om even 'Hallo Don' te komen zeggen. Even later klonk The Voice: "Don! Hoe in hemelsnaam is het met je?" Rickles: "Niet nu, Frank. Zie je niet dat ik gezelschap heb?" Ze zouden altijd vrienden blijven.

