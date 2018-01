Dolores O’Riordan, zangeres van The Cranberries, onverwacht overleden

Vooral hoe Dolores O’ Riordan dat refrein uit haar tenen perste: 'It’s in your head, zohombie, zohombie': de klassieker ‘Zombie’ van de Ierse rockband The Cranberries. Het nieuws dat zangeres O’Riordan onverwacht, op 46-jarige leeftijd is overleden, sloeg vanavond in als een bom bij de muziekwereld.

O’Riordan overleed in London, waar de muzikante was voor opnamesessies. Volgens Ierse media trof de politie haar lichaam gisterochtend aan in haar hotelkamer, volgens haar management is de zangeres volslagen onverwacht overleden. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Op de Facebookpagina van de band vraagt haar familie in een korte verklaring hun privacy te respecteren.

In 2009 kwamen The Cranberries weer bij elkaar, vorig jaar verscheen er nog een album.

De in Limerick geboren O’Riordan deed in 1989 auditie bij de broers Noel en Mike Hogan en drummer Fergal Lawler, voor rockband The Cranberry Saw Us. De band veranderde hun naam en zou als The Cranberries met hun combinatie van postpunk en ninetiesrock één van de grootste bands uit dat tijdperk worden. Het ‘grootste Ierse exportproduct na U2’ (aldus Rolling Stone) zou zo’n veertig miljoen platen verkopen. Iedereen kent ‘Zombie’ , maar ook debuutsingle ‘Dreams’ en ‘Linger’ van debuutplaat ‘Everybody Else is Doing It, So Why Can’t We’ werden grote hits. Tenminste, toen de band eenmaal werd opgepikt door MTV, en de band die singles in 1994 opnieuw uitbracht.