Doet u, beste mede-Europeaan, ook mee aan genocide?

Ook uit betekenisoogpunt gaat Vonks metafoor mank. Het woord holocaust verwijst naar een systematische volkerenmoord (op de Joden in WOII), die gemotiveerd was door raciale of religieuze haat, terwijl het dierenleed in de bio-industrie geen haatdaad is, maar een 'bijproduct' van economisch handelen, de intensieve veehouderij. Door holocaust een andere betekenis te geven, zoals Vonk doet, vertroebelt ze de betekenis ervan.

Lees verder na de advertentie

Dat verwijt kun je ook de burgemeester van Palermo maken, die zaterdag in Trouw de Europese houding ten aanzien van bootmigranten op de Middellandse Zee typeerde als 'genocide'. Zijn gebruik van deze term in verband met migranten is feitelijk onjuist: Europa is níét bezig met wat de VN in 1948 als genocide hebben omschreven: 'handelingen gepleegd met de bedoeling een nationale, etnische, godsdienstige groep, dan wel een groep, behorende tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk als zodanig te vernietigen'.

Door handelingen - of het nalaten ervan - lichtzinnig als genocide te omschrijven, loopt zo'n beladen term met een welomschreven betekenis het risico te veranderen in een lege huls, die vervolgens multi-inzetbaar is in handen van domoren die op de Coentunnel VOC-genocide kalken of activisten die blanke Europeanen met de term white genocide vrees aanjagen voor de instromende migranten.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.