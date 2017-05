Doe maar een boterham met algenpoeder en golvenpatroon

Een toastje met gepofte quinoa? Wat zongedroogde tomaten? Nog een beetje avocado misschien? Een beetje zichzelf respecterende foodblogger kan er op Instagram niet meer mee aankomen. Het perfecte gerecht moet tegenwoordig behalve gezond minstens zo fotogeniek zijn. De nieuwste opmerkelijke trend: kleurrijke boterhammen met beeldende namen als unicorntoast en mermaidtoast, beide uit de creatieve koker van foodstyliste Adeline Waugh. Haar instagram-account heeft inmiddels bijna tachtigduizend volgers.

Het begon een paar weken terug met een simpele boterham met roomkaas. De 27-jarige Adeline Waugh uit Miami besloot dat die wat extra’s nodig had. Ze pakte er wat algenpoeder bij en begon te smeren totdat er een blauwgroen golvenpatroon ontstond in de kaas. En zo was de mermaidtoast geboren.

Dat heeft Waugh geweten. Binnen een mum van tijd stonden foodbloggers in de rij om zelf aan de haal te gaan met de kleurrijke trend. Van ijs met eenhoornthema -wél suikervrij en van kokosmelk- tot een heuse mermaidsmoothie, uiteraard vol fruit. Ook de ironische instagramkoks gingen er mee aan de haal. Zo bedacht iemand een trollentoast, gemaakt met houtskool.

'Dat kan toch nooit gezond zijn?'

Waugh was eerder al het creatieve brein achter de unicorntoast. Een boterham met alle mogelijke kleuren uit het kleurenspectrum, van pimpelpaars tot felroze en goud, getopt met kleurige vruchtenhagel en stukjes bladgoud.

Maar, zoals dat gaat bij elke trend, hebben zich inmiddels ook tegenstanders verzameld. Want zo’n kleurrijk broodje, dat kan toch nooit gezond zijn? En waar haalde Waugh de tijd vandaag om zo lang te knutselen aan een stukje brood, had ze niks beters te doen?

“Begrijp me niet verkeerd, het ziet er mooi uit, maar ik ga geen kleurstof op mijn boterham smeren”, reageert iemand onder een van Waughs foto's. Waugh schoot al snel in de verdediging. Alle ingrediënten van haar kleurrijke smeerseltjes, van bietensap (roze), geelwortel (oranje) tot druppels bladgroen (groen), zijn puur natuur. "Laat ik over één ding duidelijk zijn: ik heb hier gewoon veel plezier in en als foodstylist wil ik mooie dingen maken", schrijft zij terug.

Voor wie zelf aan de haal wil met het zeemeerminnen- of eenhoornthema heeft Waugh wel nog een tip: probeer het vooral niet te ingewikkeld te maken. "Mijn advies is: doe voorzichtig. Als ik te veel mijn best doe een bepaald ontwerp te maken, mislukt het altijd."