Doe iets: figureer in een Trouw-commercial

Als figurant in een reclamespot kun je eindelijk eens achter de schermen kijken op een set.

In een tikje jolige bui gaven collega Harmen van Dijk en ik ons begin dit jaar op voor een rolletje in de nieuwste commercial van Trouw. Het zou een hoopvol, kleurig spotje worden onder leiding van een 23-jarige regisseur: David Eilander.

Kort voor de bewuste opnames kwam de plechtige mededeling: we werden uitgeroepen tot edelfiguranten - we zouden herkenbaar, maar kort in beeld zijn. Ik wist dat acteur Barry Atsma de stem zou doen. Geen slecht gezelschap om tijdens het wachten mee te verkeren.

Bijzondere aandacht

Sinds dit avontuur afgelopen maand kijk ik met bijzondere aandacht naar alle tv-reclames die ik anders het liefst negeer. Ik probeer in elk spotje sporen te ontwaren van spelsituaties die net als bij ons tien keer over moesten. Zouden dat meisje met druipende haren in haar voetbalpak en die vader die niet naar haar wedstrijd kwam kijken ook zo lang op de Peijnenburg-set hebben doorgebracht?

De opnames waren op een zaterdag, midden op onze eigen redactie in Amsterdam. De zaal, waar door de week zo’n tachtig redacteuren en vormgevers met elkaar verkeren, bleek veranderd in een heuse filmset. Het was donker, behalve op de plek waar gefilmd zou worden. Daar brandden felle spots en waren de bureaus voorzien van sfeervolle bureaulampen, die er normaal niet hangen. Over de vloer dikke snoeren en rails voor licht, geluid en camera’s. Buiten lichtte een enorme schijnwerper op een hoogwerker de redactie bij om een zonsondergang te suggereren. Er liepen zeker twintig figuranten rond en even zoveel productiemedewerkers. Eén vergaderzaal was ingericht voor de styliste (‘Kleur, de regisseur wil kleur!’) en visagiste.

In de eerste vijf uur speelden we al wat scènes (die nooit in de commercial zouden komen, maar dat wisten we toen gelukkig nog niet). We praatten met verschillende andere figuranten en moesten vooral lang wachten. Maar waar bleef de stem nou, waar was Barry? Ik verheugde me op de catering in het café naast de krant, aan het begin van de avond. Daar zou hij, vanuit een of ander kamertje, toch wel opduiken. Nee, werd me verzekerd. Zijn stem ligt al ingeblikt klaar. Die wordt er bij de eindmontage zorgvuldig ondergezet. Logisch, ja. Wel jammer.