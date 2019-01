Doe eens exotisch: geroosterde spruitjes op z’n Japans, met miso

Noordelijker is het te koud, zuidelijker is het te warm, leerde ik van teler Eelco van Putten. Er is nog zoveel wat wij niet weten over de spruit. Neem nou het schoonmaken, ook daar hebben we geen kaas van gegeten. “Wat bedoelt u met 800 gram spruitjes, gekocht of schoongemaakt gewicht?” kreeg ik als vraag, “want als ik ze schoonmaak, heb ik daarna nog maar de helft over.”

Menigeen maakt veel te rigoureus schoon, dat is nergens voor nodig. Alleen echt vieze blaadjes moeten eraf, en eventueel een dun plakje bij de steelaanzet als dat er niet fris en fruitig uitziet. Toch voelen velen zich geroepen om rücksichtlos de halve onderkant eraf te snijden, waarbij meteen ook de helft van de blaadjes los schiet. En dat gaat dan allemaal in de vuilnisbak, zonde. Het beste is om simpelweg zo vers mogelijke spruiten te kopen, dan heeft u er letterlijk geen werk aan.

Hier mag de spruitenstam niet onvermeld blijven, al eens gezien bij de natuurwinkel? Een groene stengel van een halve meter, met van onder tot boven uitstulpende bolletjes. Zo ziet u meteen dat spruitjes niet onder de grond groeien. Bedoeld om thuis zelf te oogsten wat u nodig hebt, de rest gaat terug in de koelkast. Kraakvers, lang houdbaar en het ziet er nog kek uit ook. Toch loopt het in eigen land nog niet storm, vertelde diezelfde teler. Hij exporteert vooral naar Amerika, waar spruitjes op dit moment qua hipheid de opvolger zijn van de ‘kale’ (lees: boerenkool).

Over hip gesproken: de paarse spruitjes zijn in opkomst. Ze zijn iets zoeter en nootachtiger, maar dat leuke paars verandert bij het koken doorgaans helaas in vaal bruingrijs. Al heeft de kweker ook daar intussen iets op gevonden, een nieuw ras dat de Sweet Purple Sprout heet. Ze zijn zo knap tegenwoordig.