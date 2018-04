Doden maken is iets anders dan doodmaken

Wie filosofisch ingesteld is, moet maar eens nadenken over de creatieve kracht van de vernietiging en kan dan misschien meteen z’n gedachten laten gaan over een vrij nieuwe uitdrukking: doden maken.

Sinds een jaar of tien schrijven kranten soms dat een oorlog, ramp of ziekte ‘vele/duizenden’ of juist ‘helemaal geen doden heeft gemaakt’. Kun je dat wel zeggen? Je zegt immers niet: jij/hij maakt een dode, wij maken ... nee, je zegt: jij/hij maakt of wij maken hem dood.

Grammaticaal lijkt er niet zoveel mis mee. Iemand of iets kan slachtoffers maken en slachtoffers zijn doorgaans gewonden, doden of zieken. Is doden maken dus slechts een kwestie van wennen?

Gewenning verloopt stapsgewijs. In dit geval is er ook wat anders aan de hand. Wordt doden maken gecombineerd met een niet-menselijk onderwerp (oorlog, ramp, ziekte) en is het lijdend voorwerp niet-telbaar (talloze, miljoenen), dan is de combinatie beter te pruimen dan met een menselijk subject en een telbaar object.

Bij ‘De inbreker heeft twee doden gemaakt’ zijn we geneigd te denken aan het resultaat van een concrete handeling en staat doodmaken de combinatie doden maken in de weg. In ‘De oorlog heeft talloze doden gemaakt’ denken we minder aan het doden zelf, maar aan het gevolg van oorlog: de oorlog maakt dat er talloze doden zijn. Doden maken lijkt dan ook vooral acceptabel als we niet aan het doodmaken zelf hoeven te denken.

