Documentaire werpt een liefdevolle schijnwerper op avant-gardefeministe

Begin jaren zeventig maakte ze funkmuziek, zo rauw en seksueel expliciet dat de haren van haar publiek bij optredens recht overeind kwamen te staan. Toen verdween ze van het toneel. Betty Davis is voor velen een onbekende naam. Maar fans koesteren de drie albums die ze naliet. En in de muziekwereld kreeg ze artistieke erfgenamen in Prince en de hedendaagse Janelle Monáe.

Lees verder na de advertentie

De inmiddels 72-jarige Betty Davis blijkt een raadselachtige figuur die het mysterie eerder voedt dan ontkracht

In deze documentaire laat de in North Carolina geboren, baanbrekende funkqueen, die in 1968 met jazztrompettist Miles Davis trouwde en na hun scheiding zijn naam zou houden, filmmakers toe die willen weten waarom ze decennialang zweeg. Nu praat ze (voornamelijk buiten beeld), maar de inmiddels 72-jarige Betty Davis blijkt een raadselachtige figuur die het mysterie eerder voedt dan ontkracht. Zo had ze meerdere alter ego's, bijvoorbeeld Crow, en Nasty Gal. Ze kon veranderen in een podiumbeest dat in schaarse kleding en met erotische teksten een club in een soort muzikaal bordeel kon veranderen.

Regisseur Philip Cox praat met vrienden en oud-bandleden, verweeft beelden van verwelkende bloemen en mooi fotomateriaal van de beroemde echtgenoot die zich graag liet losschudden door zijn provocatieve vrouw. Maar echt doordringen in het enigma doet Cox niet.

Jammer? Tuurlijk. Maar voor hedendaagse kijkers, opgegroeid met sociale media, is het misschien een verademing een publieke persoon te zien die het persoonlijke persoonlijk houdt. Deze documentaire, die met vijftig minuten veel te kort voelt, zet een liefdevolle schijnwerper op een avant-gardefeministe wier invloed nog steeds voelbaar is.

In het dossier filmrecensies worden elke week de nieuwste films besproken door onze recensenten.