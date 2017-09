Documentaire stijgt niet uit boven een fijn uurtje yoga

Westerlingen die weleens op een yogamatje zitten of lessen meditatie volgen, kennen de gedachtengang: 'Er is alleen maar het nu. Het verleden ligt achter ons, de toekomst is er nog niet.' In woelige tijden, persoonlijk of politiek, kan zulke wijsheid troostrijk en rustgevend zijn. Als grondlegger van deze mindfulness wordt de Vietnamese Thich Nhat Hanh beschouwd, de inmiddels 90-jarige zenboeddhist die in 1982 op het Franse platteland een klooster stichtte.

Lees verder na de advertentie

Volgelingen wandelen in het bos, leven volgens strikte regels, mediteren en zijn vooral veel stil. Het lage tempo en hun contemplatieve levenshouding nemen de documentairemakers in 'Walk with Me' over. Een regendruppel aan een takje, een scharrelend lieveheersbeestje: cameramannen Francis en Pugh hebben er een geduldig oog voor. Ze leggen de kloosterwereld, ook tijdens buitenlandse reizen, gedurende de seizoenen respectvol en discreet vast.