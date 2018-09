DNO lokt jong publiek naar de opera: 'Ik vond het ge-wel-dig'

Uit verschillende chique tasjes en colberts verschijnen telefoons. Er worden selfies gemaakt, alsook foto’s van het nu nog lege podium. Nooit eerder was zo’n groot deel van het publiek voor het eerst in de Amsterdamse Stopera. Noch lag de gemiddelde leeftijd zo laag. Boven het rode pluche steekt geen enkele grijze haardos uit.

Speciaal voor jongeren tussen de 16 en 35 jaar opende De Nationale Opera (DNO) het operaseizoen dinsdagavond met ‘Operaflirt XL’, een avant-première van 'Die Zauberflöte’. Om een nieuw publiek aan zich te binden, werden de doorgaans zeer prijzige kaartjes eenmalig aangeboden voor 15 tot 25 euro. De 1600 plaatsen waren binnen twee weken uitverkocht.

Als de lichten dimmen legt Yannick van der Laak gauw het programmaboekje onder zijn stoel. De 22-jarige jongeman uit Soest heeft nog nooit een opera bezocht. “Ik heb geen idee waar ‘Die Zauberflöte’ over gaat, ga er helemaal open in.”

Normaliter zit hij op dinsdagavond op de bank voor de tv. “Mijn vrienden vroegen me last minute mee, iemand anders had afgezegd. Ik twijfelde: wat moet ik daar? Gewoonlijk kom ik niet in aanraking met de opera. Maar nu ben ik toch wel benieuwd.”

Oeps, te vroeg voor applaus

Van der Laak is niet de enige die nog even moet inkomen. Nadat prins Tamino in de eerste scène is gered door drie dienaressen van de Koningin van de Nacht, klinkt her en der geklap in de zaal. Oeps, het is te vroeg voor applaus. Na de eerste aria blijft het muisstil in de zaal.

Om het jeugdige publiek juist ‘Die Zauberflöte’ voor te schotelen, is goed gekozen van DNO. Mozart was 35 jaar toen hij de opera in 1791 schreef en de voorstelling verhaalt over jonge mensen. Prins Tamino, de komische vogelvanger Papageno en de ontvoerde Pamina worstelen onder meer met het vinden van de liefde en zichzelf: thema’s waarin de toeschouwers zich zullen herkennen.

Bovendien heeft DNO ‘Die Zauberflöte’ in een verrassend modern jasje gestoken, met verwijzingen naar oneliners van André van Duin en grapjes met het orkest. Het publiek buldert wanneer tijdens de zoektocht van Papageno naar Papagena de hashtag #papzktvrouw op het scherm verschijnt. Ook de vrouwonvriendelijke uitspraken in het stuk doen het goed.

Bij De Nationale Opera is nu 15 procent van het publiek jonger dan 40, bij Het Nationale Ballet 33 procent

In de pauze nipt Nelleke Hoffs (27) uit Den Haag van een cappuccino. Net als het gros van het publiek heeft ze zich opgedoft voor vanavond. Aan haar voeten glimmen hakken met glitterstenen, een chic cocktailjurkje siert haar lijf.

Ze kijkt uit naar de tweede akte. “Het eerste deel heb ik grotendeels gemist. We waren te laat: mijn vriend en ik stonden bij het Concertgebouw.” In de regisseurskamer hebben ze het staartje van akte één toch nog kunnen zien.

Hoffs heeft dit avondje uit cadeau gekregen van haar geliefde, over twee dagen is het haar verjaardag. “Ik ben wel lid van de jongerenafdeling van het Concertgebouw, maar ben hier nog nooit geweest. Het is zo’n gehaast om na mijn werk de trein te pakken naar Amsterdam en de opera is duur. Jammer, want ik vind het wel speciaal.”

Hoewel niet zo grootschalig, organiseert DNO vaker dit soort goedkope ‘Opera- en balletflirts’ tot 30 jaar om jongeren tegemoet te komen. Ook kunnen 35-minners met initiatieven als My Muse and Me met korting naar een voorstelling en investeert DNO in de jeugd met last minute studentenkortingen. De acties werpen hun vruchten af: bij De Nationale Opera is nu 15 procent van het publiek jonger dan 40, bij Het Nationale Ballet 33 procent.