Dit zullen ze er nooit bij()vertellen

Toch kom ik heel af en toe iets leuks tegen. Laatst schreef ik ergens 'Wat er nooit wordt bijverteld...' en ik dacht meteen: 'Bijverteld? Moet dat wel aan elkaar?' Maar toen ik het probeerde te schrijven als 'Wat er nooit wordt bij verteld...' zag het er helemaal gek uit. Wat is hier aan de hand?

Het werkwoord 'bijvertellen' bestaat niet

Het werkwoord 'bijvertellen' bestaat niet. Er zou dus eigenlijk geen enkele grond zijn om 'bijverteld' aan elkaar te schrijven. Want het grote principe bij het aaneenschrijven is: woorden schrijf je aan elkaar (eventueel met koppeltekens), en tussen woorden zet je spaties (en eventueel leestekens). Waarom had ik dan toch de neiging om 'bijverteld' te schrijven?

Bijzin In een bijzin ('wat er nooit wordt bijverteld' is een bijzin) staat er bijna nooit iets tussen het hulpwerkwoord 'worden' en het voltooid deelwoord: 'wat er nooit wordt (aan) mij verteld' is niet goed, 'wat er nooit wordt op school verteld' is fout, 'wat er nooit wordt met zekerheid verteld' kan ook al niet. Alleen 'wat er nooit wordt doorverteld' kan; maar dat is dan ook het werkwoord 'doorvertellen.' U kunt mij natuurlijk schrijven dat ik het hele probleem kan vermijden door ervan te maken 'wat er nooit bij wordt verteld,' maar ik ga toch zeker niet de taal aan de spelling aanpassen? Kom nou! Ik schrijf dus lekker 'bijverteld.'

