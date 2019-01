Dit worden de vijf filmmomenten van 2019

1. Hollywood loopt zich warm Lees verder na de advertentie Het is een geliefd gezelschapsspel: wedden wie de komende tijd Golden Globes en Oscars gaan winnen. De Globes-party gaat zondag van start. Liefst drie Afro-Amerikaanse films dingen mee in de categorie Beste Drama. Naast ‘BlacKkKlansman’ en ‘Black Panther’ gaat het om de langverwachte James Baldwin-verfilming ‘If Beale Street Could Talk’, gesitueerd in het New York van de jaren zeventig. Daarin doet een jonge, zwarte vrouw er alles aan om haar onterecht veroordeelde verloofde vrij te krijgen (14/2 in de bioscoop). Concurrentie is er van twee muzikale producties: ‘Bohemian Rhapsody’ en ‘A Star is Born’. Wie er mee mag doen aan de Oscars wordt op 22 januari bekend gemaakt, waarna er tot de Oscaruitreiking op 24 februari volop gewed kan worden. Enig tumult in de tent was er al. Zo wordt er nog naarstig gezocht naar een vervangende presentator voor de Oscarshow. De eerder aangekondigde komiek Kevin Hart ruimde na het opduiken van homofobe tweets rap weer het veld. Talrijk zijn de films gewijd aan leven en werk van Vincent van Gogh. Toch duikt er binnenkort een geweldig nieuw Van Gogh-portret op

2. Sacha, Charlotte en Isabelle De eerste grote filmfestivals vinden plaats in Rotterdam en Berlijn en ­ziedaar: beide evenementen geven ruim baan aan vrouwelijke makers. Het Filmfestival van Rotterdam opent op 23 januari met ‘Dirty God’ van de ­Nederlandse Sacha Polak die op locatie in Londen de strubbelingen vastlegt van een jonge, verminkte vrouw. De Berlinale trapt op 7 februari af met ‘The Kindness of Strangers’ van de Deense regisseuse Lone Scherfig. In Berlijn ­wisten ze daarbij twee Franse vedettes te strikken. Charlotte ­Rampling ­ontvangt een oeuvreprijs en Isabelle Huppert, die deze zomer ook een groot retrospectief krijgt in het Eye Filmmuseum in Amsterdam, is voorzitter van de jury die ­beslist over de Gouden Beer.

3. Willem Dafoe als Van Gogh Talrijk zijn de films gewijd aan leven en werk van Vincent van Gogh. Toch duikt er binnenkort een geweldig nieuw Van Gogh-portret op van de Amerikaanse filmer en schilder Julian Schnabel. ‘At Eternity’s Gate’ (7/2 in de bioscoop) rust op de schouders van Willem Dafoe die afgelopen jaar hoge ogen gooide met ‘The Florida Project’ en nu terug is met misschien wel de mooiste rol uit zijn carrière. Het is bij Dafoe vaak naar adem happen, zoveel gaat er om in zijn pezige lijf, verweerde gezicht en koortsige blik.

4. Scorsese en De Niro herenigd Martin Scorsese komt dit jaar met een nieuwe misdaadfilm. ‘The Irishman’ (premièredatum nog niet bekend) ­markeert de hereniging van Scorsese (76) met Robert De Niro (75). De twee vierden in het verleden grote successen; denk aan ‘Mean Streets’ en ‘Taxi Driver’. “The Irishman gaat over twee broers, vertrouwen en verraad”, vertelde ­Scorsese afgelopen maand op het ­Filmfestival van Marrakech. “Het is een film die ik al vijfenveertig jaar maak.” Ook prees de Amerikaanse regisseur de rol van Netflix als “de enige die het ­risico durfde te nemen en de film wilde financieren.” De Niro en Scorsese ten tijde van Taxi Driver, 1976 © tr beeld

5. Overlevingsstrijd van een schaapherder Er zijn voor 2019 zo’n 25 nieuwe ­Nederlandse films aangekondigd en daar zal in de loop van het jaar zeker nog wat bij komen. Niet te missen is ­alvast ‘Schapenheld’ (21 februari in de ­bioscoop) waarin documentairemaker Ton van Zantvoort de strijd volgt van een van de laatste, traditionele schaapherders in Nederland. Stijn vecht op de Brabantse hei voor zijn idealen, tegen de klippen op. Fascinerend, tragikomisch portret van een eigenzinnige idealist.

