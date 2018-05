Dit wisten we nog niet over Harvey Weinstein

Dit was één voormalig assistente in de Britse reportage ‘Werken met Weinstein’ van Zembla (BNNVara). Ik dacht de verhalen over Weinstein wel te kennen - hij kon niet van de mooie actrices afblijven en manipuleerde hen met carrièrekansen - dus ik zapte alleen langs voor wat ‘showbizzroddel’, hoe erg de #MeToo-verhalen ook zijn. Maar dit was wel even andere koek.

Deze repo laat zien wat macht met mannen kan doen, en bewijst dat #MeToo niet afgedaan mag worden als een heksenjacht

Dit ging om gewone vrouwen en meisjes die werkten bij een ‘gewoon’ filmproductiebedrijf met toevallig een briljante, machtige baas, waar ze stuk voor stuk prooidier waren. De ervaren producente Susan Slonaker had Laura naar Londen gestuurd voor een mooie carrièrekans, en bleek haar protégé naar een aanrander te hebben gestuurd.

Het is toch krankzinnig? Ex-assistente Zelda Perkins was binnen het bedrijf al gewaarschuwd: doe nooit je seksloze gewatteerde jas uit, ga nooit samen met hem op een bank zitten maar altijd in een stoel met armleuningen. Toen zij ook een meisje voor werk naar Weinstein moest sturen, had ze hem gesommeerd van haar af te blijven. Dat had ‘ie beloofd. En hij had haar daarna bijna echt verkracht. Deze man had zijn driften niet in de hand en niemand hield hem tegen, want hij kreeg met zijn manipulatieve gedrag alle zaken geregeld. Schikkingen over aanklachten fungeerden zelfs als zwijggeld.

Weinstein wordt door Madden ook omschreven als 'bullebak'. © Screenshots Zembla

Deze repo laat zien wat macht met mannen kan doen, en bewijst dat #MeToo niet afgedaan mag worden als een heksenjacht. Er lopen strafrechtelijke onderzoeken naar hem bij de politiediensten van Los Angeles, Beverly Hills en New York, en Scotland Yard. Maar ik vraag me ook af hoe de vrouwen rondom een Erdogan, Poetin of toch echt ook Trump, het hebben. Hoe komt zo’n man zo? Dáár zou eens een (vervolg-)reportage over moeten komen. Zo jammer dat Brad Pitt een film over hem gaat maken, en zich dan concentreert op de twee journalistes van The New York Times die het verhaal naar buiten kregen.

Bij Weinstein denk ik meteen: zijn kop past bij zijn daden. Die verstopte huid, die opgejaagde maar arrogante blik, de mateloosheid en gefrustreerde gretigheid. Met drank, roken en eten zal hij zich vast ook niet kunnen inhouden. Op de bank zat ik al te gissen naar de oorsprong van zijn roofdiergedrag en narcisme. Speelt er misschien een verstikkend oorlogstrauma in zijn Amerikaans-Joodse familie? Is zijn machtsmisbruik misschien compensatiegedrag voor een gebrek aan erkenning en een diepe machteloosheid in zijn jeugd?

Zijn ouders Miriam Postal en Max Weinstein (vandaar de naam Miramax) blijken geboren Amerikanen, geen mensen die na de holocaust naar Amerika zijn gevlucht. Dat de Joodse Max Weinstein juist als Amerikaans soldaat diende in de Tweede Wereldoorlog, is bizar. Bij terugkomst ontmoette hij zijn vrouw, werd diamantslijper en kreeg in 1952 zijn eerste zoon Harvey. Ik wil ooit nog wel weten hoe dat baby’tje Weinstein zo’n zwijn kon worden.

