Dit waren de beste films van 2017 volgens onze recensenten

Visages Villages © X De mooiste film van het jaar is gemaakt door de Franse veterane Agnès Varda (89). In een onvergetelijke roadmovie doorkruist ze het Franse achterland, onderweg reflecterend op vriendschap, geheugen, toeval en de troost van kunst. Met de liefdevolle, hoogst amusante manier waarop ze naar de wereld kijkt, steekt ze iedereen een hart onder de riem. Lees hier de recensie.

Moonlight Baanbrekende coming of age-film van Barry Jenkins over wat het betekent om arm, zwart en homoseksueel te zijn in Amerika. Voeg daarbij de James Baldwin-documentaire 'I Am Not Your Negro' van Raoul Peck en de horrorfilm 'Get Out' van de debuterende Jordan Peele en je hebt een puntgaaf drieluik over de black experience. Lees hier het interview met regisseur Barry Jenkins.

Safari De Oostenrijkse maestro Ulrich Seidl onderzoekt in vlijmscherpe, kraakheldere tableaus waarom westerlingen als vakantieplezier dieren afknallen op het Afrikaanse continent. Machtswellust en neokolonialisme in volle werking. Lees hier de recensie.

To Stay Alive - A Method De honneurs voor de beste Nederlandse film gaan naar Erik Lieshout die een volkomen originele ontmoeting ensceneerde tussen Michel Houellebecq en Iggy Pop. Beiden gingen depressie te lijf met creatie: schrijven en musiceren. Lees hier het interview met regisseur Erik Lieshout.

The Big Sick Het genre romantische komedie is zo vaak uitgehold dat een slimme, warme, vrolijke komedie over de liefde een aangename verrassing is. Komiek Kumail Nanjiani en zijn vrouw schreven een moderne klassieker die je liefst onmiddellijk nog eens ziet. Lees hier het interview met scenaristen Kumail Nanjiani en Emily V. Gordon.

American Honey en Patti Cake$ Het jaar van #MeToo bracht prachtige films voort over jonge weerbarstige, kwetsbare, gevoelige vrouwen die durven dromen, op hun bek gaan en onverschrokken weer opstaan. Deze twee geëngageerde drama’s over Amerika’s sociale onderklasse springen eruit. Lees hier de recensie van Patti Cake$.

Wonder Woman De wereld van actiefilms snakt naar vernieuwing. ‘Wonder Woman’ bracht die. De enerverende stripverfilming over een geboren krijgster maakt duidelijk dat er een groot én gemengd publiek is voor een nuchtere, grappige, feministische, pacifistische actieheldin. Lees hier de recensie.

Paterson ‘In actie’ is Jim Jarmusch’ specialisme: de ‘vader van de independent cinema’ legt liefdevol het dagelijke, nietige leven van een buschauffeur vast die gedichtjes schrijft, ommetjes maakt met zijn chagrijnige hondje en in zijn bierglas staart. Schitterend. Lees hier de recensie.

Bram Fischer Rust, redelijkheid, zachtmoedigheid, ‘water is sterker dan steen’. Jean van de Velde maakte een uitstekend, ontroerend en urgent drama over de blanke jurist die Nelson Mandela in 1963 voor de doodstraf behoedde. Lees hier de recensie.

Mother! Misschien niet altijd verrassend gefilmd, maar wat een explosie van ideeën. De film stoeit met stereotiepe verbeeldingen van mannen en vrouwen, met filmconventies, met de vraag of in kunst schepping én vernietiging noodzakelijk samengaan. Lees hier de recensie.

La Región Salvaje Weer een film die je vooral niet letterlijk moet nemen, maar kunt zien als de verbeelding van seksueel verlangen. Een honger die net zo vernietigend als bevrijdend kan zijn. Lees hier de recensie.

American Honey Een roadmovie over moderne jonge nomaden die door Amerika trekken zoals bedoeïenen door de woestijn, om voor weinig geld tijdschriftabonnementen te slijten. Eigenlijk is de jonge vrouw die de hoofdrol speelt al volwassen maar toch is het een coming of age-film. Lees hier de recensie.