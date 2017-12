Dit vond u het beste boek van 2017

Lezer Jan Heij kon het epos over zes generaties van een Georgische familie, lange tijd onder het juk van het communisme, maar niet wegleggen. De ruim 1200 pagina’s hielden hem tien dagen lang in de greep. “Maar ja, je moet ook slapen.” En er waren meer lezers die het boek in een ruk uitlazen en in een roes achterbleven.“Toen ik het uit had besefte ik in wat een vrijheid van denken en handelen wij leven”, mailt Henriëtte Severijnse.

De oproep die Letter & Geest twee weken geleden deed aan lezers om het beste boek van 2017 te kiezen, leverde meer dan 200 reacties op. Het boek van de 34-jarige Duits-Georgische schrijfster Haratischwili, die in het kerstnummer van Letter & Geest van 2016 een interview gaf, won niet overweldigend. Ze werd op de hielen gezeten door een boek dat eigenlijk niet mocht meedingen, maar toch steeds weer opdook: Hanya Yanagihara’s ‘Een klein leven’ (2015). Over hoe aangrijpend dat boek (in een enkele mail zelfs gespeld als BOEK) is, kunnen lezers maar niet uit.

Het zijn de romans die overheersen in de keuze van onze lezers

Ook het verschil met de nummer twee dit jaar, ‘Homo Deus’ van Yuval Noah Harari, is met één stem zeer gering. De maatschappelijke gevolgen van de voortrazende digitalisering, waar dit boek onder meer over gaat, houdt lezers bezig. Dat blijkt ook uit de herhaalde keuze voor ‘Wat op het spel staat’ van Philipp Blom.

Maar het zijn de romans die overheersen in de keuze van onze lezers. Tommy Wieringa’s ‘De heilige Rita’ en Paolo Cognetti’s ‘De acht bergen’ eindigden ex aequo op een derde plek.

Al met al werd de redactie getrakteerd op tientallen verschillende mooie boeken, die vaak maar een enkele stem kregen. De diversiteit overheerst. Beststellers als ‘Judas’ van Astrid Holleeder, Dan Browns ‘Oorsprong’ of Griet op de Beecks ‘Het beste dat we hebben’ komen niet zo vaak voor als je op basis van de verkoopcijfers zou verwachten. Ook onze recensenten laten trouwens in hun top 3 een breed uitwaaierende literatuurliefde zien. Alleen ‘Het museum van oorlog’ van Claudio Magris en de dichtbundel ‘Mammie’ van Ronelda Kamfer werden twee keer genoemd. Alle boeken die minstens twee keer genoemd zijn in de lezersenquete staan op trouw.nl.

Trouw-lezers houden van boeken waarin mensenlevens gestalte geven aan de geschiedenis: ‘Het achtste leven’ is daar een voorbeeld van, maar ook ‘De tolk van Java’ van Alfred Birney, ‘Tijl’ van Daniel Kehlmann of ‘Nobel streven’ van Frits van Oostrom. Ook valt op dat boeken over migrantenlevens het goed doen: Murat Isiks ‘Wees onzichtbaar’, Mohsin Hamids ‘Exit West’ en David Dessins ‘God is een vluchteling’. Bespiegelingen op het huwelijksleven zijn populair: Jane Gardams ‘Een onberispelijke man’ en Jens Christian Grondahls ‘Vaak ben ik gelukkig’ eindigen op plaats vier en vijf.

Het jaar 2017 heeft veel moois voortgebracht. Rumoer was er ook. Hoe onafhankelijk en wetenschappelijk is nu eigenlijk de geruchtmakende biografie van Jan Wolkers, ‘Het litteken van de dood’? En is ‘De tolk van Java’, dat de Libris Literatuurprijs won, echt zo’n geweldig boek? Ilja Leonard Pfeijffer zou zich nooit aan een voetbalboek wagen, want wat vindt hij die slecht geschreven. Maar van ‘Gijp 2’ wordt wel weer een kassucces verwacht. Juist om de stijl. Deze trendverhalen lichten we nog even voor u uit. Met als ‘dulce’ voor de feestdagen nog een antwoord op de vraag: waarom genieten we toch zo van Italiaanse romans?