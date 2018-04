Dit schilderij in Museum Voorlinden zou zich goed lenen voor een strikvraag in een quiz

We hebben het over Kees van Dongen (1877-1968) uit Rotterdam die in 1899 naar Parijs verhuisde en uitgroeide tot een beroemde schilder. Zijn werk hing daar in de toonaangevende galerieën naast dat van Picasso, Braque en Derain. Vermaard waren ook de glamourfeesten die hij organiseerde in zijn paleisachtige atelier aan de Rue Juliëtte-Lamber.

Je zou het niet verwachten, maar dit poëtische schilderij met zijn ingetogen kleuren is ook van zijn hand. Van Dongen maakte het in 1907, toen hij voor een half jaar was teruggekeerd in Rotterdam. Ook de jaren ervoor was hij regelmatig naar zijn thuisstad gereisd om landschappen te schilderen en ook de Rotterdamse haven, zoals op dit werk, 'Rotterdam, le bâteau blanc'.

Van Dongen was eigenzinnig en wilde van geen enkele groep of school lid zijn. "Ik ben geen isme, ik ben de schilder Kees van Dongen", zei hij zelf. Toch wordt hij vaak gezien als fauvist. Volgens Van Dongen-kenner Anita Hopmans die zijn leven tot in detail heeft proberen te reconstrueren en daarover een boek schreef, doe je hem dan tekort. Het fauvisme, dat gekenmerkt wordt door het gebruik van felle, nauwelijks gemengde kleuren, duurde maar kort, van 1903 tot 1907.

Op het moment dat de avant-garde zich bekeerde tot het kubisme, ging Van Dongen zijn eigen weg en vertrok naar Rotterdam. Daar schilderde hij enkele van zijn felgekleurde meesterwerken, waaronder 'Modjesko', de sopraanzangeres. En ook - heel verrassend - dit schilderij, dat recent is gekocht door Museum Voorlinden in Wassenaar van Joop van Caldenborgh. Met slechts enkele bedeesde kleuren en een paar lijnen roept Van Dongen de sfeer op van de haven, die voor de voormalige havenondernemer Van Caldenborgh vast heel vertrouwd zal voelen.

In de rubriek 'De Aanwinst' worden nieuwe aanwinsten van Nederlandse musea besproken.