Het verbaast Johnny de Mol niet. De gasten en het hotelpersoneel hebben het syndroom van Down of een andere verstandelijke beperking. Die mensen snapt hij inmiddels wel. Hij werkte al sinds 2008 met hen bij ‘Down met Johnny’ (Veronica) en sinds 2013 bij ‘SynDROOM’ (RTL) waarin hij de wensen van zijn bijzondere deelnemers vervult.

Met ‘SynDROOM’ won hij in 2015 de Gouden Te­le­vi­zier-Ring, de hoogste tv-pu­blieks­prijs.

Zo langzamerhand gaat hij pedagogisch volleerd met zijn gasten om: hij kan inschatten wat ze niet kunnen maar geeft ook ruimte aan wat ze wél kunnen. Dat gebeurt niet vaak bij mensen met Down, besef je verrast wanneer ze secuur hotelglazen poleren, of zeggen hoe blij ze met hun leven zijn. Bovendien is Johnny echt. Hij stelt open vragen, kijkt werkelijk naar die mensen en is zorgzaam. Dit rijkeluiszoontje valt niet te betrappen op verveeld nihilisme (nu woont hij weer op Lesbos om vluchtelingen te helpen). Wat dat betreft ontkracht hij vooroordelen, net als zijn gasten doen.

Met 'SynDROOM' won hij in 2015 de Gouden Televizier-Ring, de hoogste tv-publieksprijs. Hoe verder na zo'n succes? Hij besloot het format aan te passen. Met 'Hotel SynDROOM' gaat hij meer de diepte in, zegt hij zelf. Hij volgt zijn kandidaten langer doordat ze een paar dagen in het hotel verblijven, en laat ze meer zelf meewerken aan hun droom. Dan zijn ze extra trots, net als Johnny. Vorige week besloot een uitgeverij om het boek van Kevin – met Down – uit te geven. Johnny's armen gingen het hoogst de lucht in. Op een simpele manier biedt dit hotelformat eenheid van tijd, plaats en handeling. En o, wat straalde Sabine – met aangeboren verstandelijke beperking – woensdag toen ze in de hotelkeuken schalen vol ham, tomatensaus en mozzarella zag. Ze wilde heel graag met een beroemde kok haar lievelingsgerecht maken: pizza. Even later staat ze bodems te kneden met tv-kok Giovanni Caminita en Marco Borsato, bij wie Giovanni jarenlang de bassist was. Marco Borsato was er toch al voor een andere gast. Slim! De vrolijke Angelica met het alcoholsyndroom FAS (haar moeder dronk tijdens de zwangerschap) is namelijk gek op Borsato. Als zij iemand achter een krantje koffie moet serveren, ziet ze het opeens. "Marco!" En ze vliegt hem in de armen.

Marco Borsato maakt iedereen blij, en dat ontroert. Als de pizza van Sabine klaar is – de 'PizzaBine' met ham, gorgonzola en mais – mag ook Winand proeven. De rockster met Down wil graag beroemd worden (ook als hij niet meer over straat kan. Dan doet hij gewoon een camouflagepak aan). Hij krijgt een eenmalig gastoptreden bij 'The Voice of Holland' en valt even helemaal stil. "Mijn leven is te gek!", roept hij dan uit. Weer krijg ik een brok in mijn keel van zoveel dankbaarheid.

