Dit portret is een Rembrandt, zeggen zestien kunstexperts

De Amsterdamse kunsthandelaar Jan Six weet het zeker. Hij heeft een onbekend schilderij van Rembrandt ontdekt: een portret van een jonge man, waarschijnlijk een fragment van een groot dubbelportret. Vermoedelijk schilderde hij het in 1634. Sinds 1974 was er geen nieuwe Rembrandt meer ontdekt.

Met een zorgvuldig geregisseerde campagne maakte Six zijn vondst vandaag openbaar: een interview in NRC, een optreden op televisie bij ‘Pauw’ en de verschijning van het boek dat hij erover schreef. En dan volgt vandaag nog de publieke presentatie van het schilderij in museum Hermitage in Amsterdam, waar het tot en met 15 juni is te zien.

In zijn boek ‘Rembrandts portret van een jonge man’ licht Six toe waarom dit een echte Rembrandt is. Daarbij beroept hij zich onder meer op uitgebreid kunsthistorisch en technisch onderzoek en het oordeel van zestien internationale deskundigen, onder wie Ernst van de Wetering, voormalig leider van het Rembrandt Research Project.

Dom

De kunsthandelaar kocht het 94,5 bij 73,5 cm grote portret anderhalf jaar geleden met hulp van een investeerder op een veiling van Christie’s in Londen. Daar was het aangeboden door een adellijke Britse familie die het al minstens zes generaties in bezit had. Het veilinghuis had het toegeschreven aan een schilder ‘uit de omgeving van Rembrandt’ met een verwachte opbrengst van 15.000 tot 20.000 pond. Toen hij het schilderij zag, was het meteen ‘klik-klik-klik’, vertelt Six in NRC. Vooral in de kleding en de ‘observerende blik’ van de jonge man herkende hij de hand van Rembrandt. ‘Hij maakt echt contact met je. Dat gebeurt zelden bij zeventiende-eeuwse portretten.’ Hij was bereid er ‘miljoenen’ voor te betalen, maar kon het kopen voor 137.000 pond, zo’n 155.000 euro. Six gaat het schilderij verkopen, maar wil de vraagprijs niet zeggen.

Hoe het kan dat de deskundigen van Christie’s en andere kunsthandelaren en verzamelaars deze Rembrandt over het hoofd hebben gezien, blijft de vraag, ook voor Six. “De juiste vraag is: waarom heeft de rest het niet gezien (...) Ben ik nou zo slim of zijn zij nou zo dom?”