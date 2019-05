Dit kleine paviljoentje komt zo uit de 3D-printer

Deze revolutionaire kunst- en ontwerpschool werd honderd jaar geleden in Weimar opgericht door architect Walter Gropius. Het eeuwfeest wordt gevierd met tal van tentoonstellingen. Om die onder de aandacht te brengen, liet het Duits Verkeersbureau door DUS Architects een piepklein rondreizend ‘Bauhaus’-paviljoentje ontwerpen. Eerder stond het al in Parijs. Nu is het tot 5 mei neergestreken in Rotterdam, op het terras van Het Nieuwe Instituut. Daarna reist het door naar Barcelona en nog een aantal steden.

In het paviljoentje van 8 m2 liggen boeken over Bauhaus en staan klassieke Bauhaus-meubels. Er draait een film en in het café van Het Nieuwe Instituut kan met een VR-bril de werkkamer van Walter Gropius in Weimar worden bezocht. Leuk, zo’n pr-paviljoentje, maar voor Hedwig Heinsman en Hans Vermeulen van DUS Architects was het ook de kans om te laten zien hoe zíj de idealen van Bauhaus willen laten voortleven.

Waar de pioniers van Bauhaus kozen voor massaproductie en moderne technologie om goed design betaalbaar te maken voor iedereen, gaan zij juist voor maatwerk. Heinsman: “De keerzijde van massaproductie is standaardisatie en uniformiteit. Wij willen die doorbreken met ontwerpen op maat.”

Golvend gordijn

Maatwerk is duur maar, dankzij de 3D-printer, betaalbaar. Tiny Bauhaus is het bewijs: het bestaat grotendeels uit 3D-geprinte onderdelen, die uit het eigen 3D-printproductiebedrijf Aectual van DUS komen. Zo zijn er in de terrazzovloer kleurrijke cirkels geprint. Ook de gevels, gemaakt van recyclebaar bioplastic, komen uit de printer. Een van de wanden is geprint als een golvend gordijn. Altijd al gedroomd van een vloer met je eigen initialen erin of met een hippe tijgerprint? Met de 3D-printer is het simpel en goedkoop om je eigen patronen te ontwerpen en te laten produceren, zegt Heinsman.

In 2013 baarde het duo van DUS opzien met een afbeelding van een 3D-geprint grachtenpand. Het is niet gerealiseerd en een volledig geprint gebouw is ook nu nog niet aan de orde, aldus Heinsman. Maar wand- en gevelpanelen en andere bouwonderdelen kunnen wel 3D-geprint worden. En dat maakt op de persoonlijke smaak afgestemde bouwmaterialen voor iedereen betaalbaar. Om met Heinsman te spreken: ‘Zie de 3D-printer als sleutel tot de democratisering van design’.