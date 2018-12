Dit klassieke muziekstuk moet de Top 2000 gaan bestormen

“De Top 2000 is de lijst der lijsten”, zegt Carine Lacor, een van de presentatoren van het Radio 4-programma. “Toen we hoorden dat luisteraars mochten gaan stemmen, bedacht onze producer dat we konden proberen een klassiek nummer in de lijst te krijgen. We hebben even overwogen om filmmuziek van bijvoorbeeld Ennio Morricone of Yann Tiersen te nemen. Maar uiteindelijk vonden we het leuker om het met een onversneden klassiek stuk te proberen.”

Toen het idee eind vorige week in De Muziekfabriek werd geopperd, reageerden luisteraars enthousiast. En al gauw kwam uit de reacties ‘Canon in D’ van Johann Pachelbel bovendrijven. ­Lacor: “Dat stuk is meer dan driehonderd jaar oud, maar wordt veel in popliedjes gebruikt. Het is klassiek, maar herkenbaar en niet zo zwaar. Het duurt een paar minuten, vergelijkbaar met een popliedje.”

Er is gekozen voor een uitvoering door The Academy of St. Martin-in-the-Fields met dirigent ­Neville Marriner. “Een beetje zoete uitvoering, lekker toegankelijk.”

Lacor verwacht en hoopt dat er enkele honderden stemmen voor Pachelbel binnen zullen ­komen. Een topnotering is waarschijnlijk onhaalbaar, de nummers 1, 2 en 3 van de Top 2000 zijn vaak voor Queen, The Eagles en Led Zeppelin. Maar ergens tussen ‘Love on the rocks’ van Neil ­Diamond en ‘You can’t hurry love’ van Phil Collins zou voor Pachelbel toch een plaatsje te vinden moeten zijn.

